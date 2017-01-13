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Гидроизоляционные работы в подвалах и домах в Москве: немецкое качество

13.01.2017 18:17 164

В любом жилом, коммерческом, торговом или административном здании есть подвал, через который чаще всего в помещение проникает влажность. Из-за образования конденсата в подвале появляется сырость, которая в том случае, если с ней не бороться специальными средствами, может проникнуть на высшие этажи и создать дискомфорт для жителей дома или сотрудников бизнес-центра, магазинов и других помещений. Наилучшим способом в решении этой проблемы является инъекционная гидроизоляция, которая может пресечь появление конденсата и влажности в подвале при помощи специальной немецкой методики от компании «Реал Комфорт».

Мы работаем в Москве и гарантируем нашим клиентам бесплатный выезд специалиста через форму заказа на нашем сайте, можем действенным методом избавить вас от проблемы появления влажности в подвале. Уникальная методика включает в себя сверление специального углубления в стене фундамента, внутри которого зачастую образуются микротрещины. Именно в них попадают грунтовые воды, насыщенные активными кислотами и солями, создающие в дальнейшем сырой микроклимат в подвале, появления конденсата и угрозу подтопления всего здания. После того, как в фундаменте делают отверстие различного диаметра, но не более 15 сантиметров, в него, через особый клапан вливают раствор из пены полиуретанового происхождения и смолы.

Этот материал проникает во все трещины основания дома, заполняет их и устраняет течь, через которую попадает влага. Так происходит гидроизоляция подвала изнутри . Подобным вариантом является наполнение отверстия при помощи специальной пасты, которая обеспечивает гидроизоляционный слой с внешней стороны здания. Изоляционные работы изнутри наиболее действенный и эстетичный вариант решения проблемы, который позволит устранить поверхностные и внутренние грунтовые потоки воды, стремящиеся затопить помещение подвала и все здание. Благодаря качественным материалам и немецкой технологии работы, наши мастера могут увеличить плотность цемента и устранить любые течи, создавая водоотталкивающий слой в подвале. Это запросто решит проблему появления конденсата и обеспечит эффективный результат работы. Гидроизоляция дома — это важнейший шаг на пути к защите всего строения от проседания, различных деформаций из-за появления влаги в подвале, подтоплений и обрушений. Позаботьтесь об этом заранее, и вы не столкнетесь с негативными последствиями стихийных бедствий или катастроф, вызванных человеческой халатностью.

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