Видеонаблюдение является одним из важнейших элементов охранных систем, которые устанавливаются на предприятиях, в коммерческих и административных зданиях, в частных домах, на территории производств и крупных развлекательных и других учреждений, в банковских, медицинских, а также прочих строениях. Камеры помогают увидеть и контролировать происходящее на охраняемом объекте через мониторы, поскольку моментально передают изображение в реальном времени.

Некоторые устройства записывают картинку, или включают режим записи в том случае, если происходит нечто не стандартное. Благодаря установке таких камер, может сработать пультовая охрана, которая прибывает по вызову после нажатия тревожной кнопки оператором, следящим за картинкой на мониторах. В интернет-магазине Secur можно приобрести купольные камеры Нikvision с различными конфигурациями по приемлемым ценам. В каталоге http://secur.ua/camery-hikvision вы найдете изделия данного бренда с максимальным разрешением 12 мегапикселей, а также более скромные варианты, с картой памяти или без неё, с поддержкой wi-fi или без возможности подключения к беспроводному интернету. Аналоговые цифровые системы видеонаблюдения применяются в различных сферах, именно поэтому отличаются по параметрам и характеристикам, например, некоторые из них записывают голос, а остальные пишут изображение без звука, сохраняя данные на карту микро-SD, или моментально транслируя на монитор.

Камеры Нikvision относятся к профессиональным системам видеонаблюдения, объединяют в себе наилучшие графические качества изображения, используется в любых условиях и температурах, вне зависимости от погодных аномалий и других условий. Камеры этого бренда имеют множество инструментов для видеоанализа, благодаря которым можно реагировать на появление в кадре лиц, убирать шумовые помехи диагностировать появление различных проблем и попыток совершения преступления, например, подделки видеоизображения или попытке развернуть объектив в другую сторону. Данные устройства слежения, замечая такие действия, способны осуществлять звуковой сигнал тревоги — именно поэтому на рынке охранных систем и систем видеонаблюдения они лидируют уже не один год. По приемлемой цене вы получите отменное качество и защиту от любых погодных условий с металлическим или пластиковым корпусом, с микрофоном, проводным либо беспроводным типом подключения.