В прежние времена длинные многоярусные люстры с большим количеством лампочек, кристаллов и прочих элементов декора можно было увидеть разве что в театре или в бальном зале, в правительственном здании с высокими потолками и большой площадью. Сегодня многоярусные люстры весьма популярны в России и даже активно заказываются по индивидуальному дизайну, в том числе, для частных загородных домов, в которых смотрятся невероятно красиво, служат источником дополнительного освещения и свидетельствуют о благосостоянии хозяев.

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