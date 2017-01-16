Многие современные пользователи мобильных устройств уже четко сформировали свой запрос по части идеального смартфона. Большинство из них высказывается за длительное время автономной работы и качественную камеру. Причём люди хотят, чтобы он был доступен по цене. Поначалу может показаться, что они многого хотят. Ведь доступный телефон с мощным аккумулятором и достойной камерой является чем-то фантастическим. Однако если убрать топовые модели и присмотреться к продукции не слишком разрекламированных брендов, то такие модели найти реально. В том числе, среди продукции китайских производителей. В этой заметке мы рассмотрим несколько примеров таких смартфонов, а полный обзор вы найдете по ссылке http://akbinfo.ru/litievye/nedorogie-smartfony-s-horoshej-kameroj-i-akkumuljatorom.html.

Lenovo Vibe Shot

Доступный смартфон Vibe Shot от всемирно известной компании Lenovo. В актив устройства можно записать хороший аккумулятор и камеру. Камеры имеет сенсор 16 мп и предлагает большой выбор опций для настройки при съёмке фотографий. Имеется оптическая стабилизация, а также шестикомпонентная линза, имеющая улучшенную чёткость. Кроме того, стоит отметить тройную светодиодную вспышку.

Vibe Shot имеет добротный аккумулятор, ёмкость которого составляет 2900 мАч. Характеристики «железной» начинки средние. Телефон оснащен пяти дюймовым дисплеем Full HD. Процессор также довольно требовательный к энергопотреблению. Это восьми ядерный Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939. В его составе есть графическая подсистема Adreno 405. Кроме того, в наличии 3 гигабайт оперативной памяти. Смартфон можно назвать бюджетным, только если сравнивать с топовыми телефонами.

Leagoo Lead 7

Данная модель телефона оснащается мощным аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Стоимость его не менее 130 долларов США. В роли процессора был использовать четырех ядерный MTK6582m, который работает с 1 гигабайт оперативной памяти. Для хранения данных пользователя и установки программ предусмотрено 8 Гб флэш-памяти. Операционная система – это Андроид 4.4. Имеется качественная камера, а также стоит отметить функцию OTG. Эта технология позволяет подключать различные устройства по USB.

Экран Leagoo Lead 7 имеет диагональ 5 дюймов и разрешение 1280х720 точек. Главная камера с сенсором 13, а фронтальная 8 мегапикселей. Весит устройство менее двухсот грамм при толщине 8,9 мм. Корпус может быть черным или белым.

Elephone P5000

Стоимость этого смартфона около 200$. Неплохие «железные» характеристики Elephone P5000 совмещены в нём с мощным аккумулятором ёмкостью 5350 мАч. Поэтому время автономной работы на высоте. Кстати, подобные аккумуляторы есть не во всех планшетах.

Диагональ экрана составляет 5 дюймов при разрешении Full HD. Для съёмки предназначены качественные камеры с разрешением 16 и 8 мп. Корпус имеет толщину 9,3 мм.