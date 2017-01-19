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Гальванотерапия в Санкт-Петербурге: преимущества и особенности омоложения

19.01.2017 19:02 0

Вне зависимости от возраста, женщины всегда стремятся выглядеть хорошо и молодо, накладывают макияж, пользуются разными ухаживающими средствами, кремами, тониками и лосьонами. Однако, рано или поздно, все равно приходит время обращаться к косметологу. Кому-то это необходимо из-за проблемной кожи, кто-то хочет избавиться от рубцов или пигментных пятен, мелких мимических или глубоких морщин. Одна из распространенных косметологических услуг для омоложения кожи лица в Санкт-Петербурге — это гальванотерапия.

Данный метод представляет из себя использование специальных микротоков, которые помогают улучшить проникновение лечебных ионов вглубь кожи. Это позволяет не только произвести процесс омоложения кожи лица, но и быстро увидеть результат, позволив коже более длительное время сохраняться здоровой и эластичной. При помощи гальвано-ионо-мезофореза можно омолодить чувствительную кожу тем, кто из соображений безопасности избегает инъекционных методик омоложения, например, уколов ботулотоксина. В косметологии на сайте spalotus.me вы сможете более подробно ознакомиться с процедурой, а также получить консультации специалистов до и после проведения сеанса терапии, обратить внимание на средства по уходу за лицом и начать правильно ухаживать за своей кожей, сохраняя ее молодость, красоту и здоровье. В спа-салоне можно воспользоваться различными услугами, выбрать готовые спа-программы для двоих, для девичника или для дня рождения, программу, корректирующую фигуру, а также сделать массаж, депиляцию, обертывание, пилинг или воспользоваться разными косметологическими процедурами.

Мастера подберут идеальное предложение для каждой клиентки, исходя из особенностей ее типа кожи. Благодаря профессиональной американской косметике и современным технологиям специалисты помогут провести процедуру омоложения в Санкт-Петербурге с максимальным эффектом. Видимый результат от гальванотерапии будет заметен уже после первого сеанса, что приятно удивляет всех наших клиенток. Помимо омоложения, вы можете выбрать лифтинговую процедуру ухода за кожей лица, химическую или диагностическую чистку, насыщение кожи лица кислородом, выбрать процедуру ухода за кожей вокруг глаз, лечение пигментных пятен, черных точек или витаминный уход. Оставайтесь красивыми и здоровыми, ухаживайте за кожей и сможете чувствовать себя на высоте в любой ситуации!

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