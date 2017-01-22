Раньше было так, что выбирая смартфон средней ценовой категории, покупатель получал неплохое по техническим характеристикам мобильное устройство, но не примечательное по виду или с однотипным дизайном. Сегодня же производители стараются максимально полностью удовлетворить потребности клиентов, предлагая их вниманию высокотехнологичные устройства со стильным дизайном по приемлемым ценам

Ярким примером такого аппарата является мобильный телефон ZTE Blade V7, представленный в начале прошлого года. Благодаря стильному и слегка «космическому» дизайну, мощной аппаратной базе, оснащенности множеством дополнительных функций, смартфон ZTE Blade V7 пользуется спросом среди украинского потребителя.