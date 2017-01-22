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ZTE Blade V7: стиль, мощность, демократичная цена

22.01.2017 13:39 0

Раньше было так, что выбирая смартфон средней ценовой категории, покупатель получал неплохое по техническим характеристикам мобильное устройство, но не примечательное по виду или с однотипным дизайном. Сегодня же производители стараются максимально полностью удовлетворить потребности клиентов, предлагая их вниманию высокотехнологичные устройства со стильным дизайном по приемлемым ценам

 

Ярким примером такого аппарата является мобильный телефон ZTE Blade V7, представленный в начале прошлого года. Благодаря стильному и слегка «космическому» дизайну, мощной аппаратной базе, оснащенности множеством дополнительных функций,  смартфон ZTE Blade V7 пользуется спросом среди украинского потребителя.  

  • Внешний вид. Устройство представляет собой моноблок, полностью выполненный из алюминия. На передней панели установлено 2.5D стекло с немного скругленными краями. Рамки вокруг экрана не очень широкие, поэтому пользоваться устройством с помощью одной руки (при том, что диагональ составляет 5.2 дюйма) достаточно комфортно. Дисплей занимает 70.4% площади передней поверхности. Устройство существует в трех цветах: сером, графитовом и золотом.

  • Экран. Разрешение 5,2-дюймового экрана ZTE Blade V7 – Full HD (1920×1080 точек). Используется IPS-матрица без воздушной прослойки. Качество изображения отличное, есть и автоматическая регулировка подсветки. Углы обзора дисплея очень широкие. Уникальная технология MiraVision позволяет настроить яркость, контрастность, насыщенность и цветовую температуру. В общем, отображаемая картинка очень насыщенная цветами, яркая, четкая.

  • Производительность и технологическая база. Работает на основе чипсета MediaTek MT6753. В состав этой платформы входят восемь ядер ARM Cortex-A53, которые работают на частоте 1,3 ГГц. Сочетание восьмиядерного чипа и 2 Гб оперативной памяти обеспечивает грамотную и плавную работу при средних и больших нагрузках, в условиях многозадачности. Система быстрая и отзывчивая, задержки реакции на действия пользователя практически нет. Емкость внутреннего накопителя –  16 Гб. При необходимости вместимость расширяется с карты памяти microSD до 128 Гб.

  • Оптика. В мобильное устройство установлены две камеры. Основная 13-мегапиксельная камера сопровождается фазовым автофокусом, двойной вспышкой от светодиодов, возможностью фокусировки по нажатию, поддерживает запись видео в разрешении 1080р. Фото получаются контрастными, красочными и яркими. Относительно фронтальной камеры, то здесь установлен 8-мегапиксельный модуль без автофокуса и вспышки, но с его помощью можно производить качественные селфи для социальных сетей.

  • Автономность. В аппарат установлена несъемная батарея номинальной емкостью 2540 мАч. Этого достаточно для работы в течение рабочего дня вдали от розетки. При желании можно растянуть один заряд аккумулятора дня на полтора.
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