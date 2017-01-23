При выборе мобильного оператора и тарифа можно оказаться в затруднительном положении. Сегодня на рынке свои услуги предлагают сотни сотовых компаний, и у каждой из них есть широкий ассортимент тарифных планов, среди которых выбрать лучший для вас можно только после длительного анализа всех предложений. Однако существует одна ценная подсказка. Если вы не хотите ежеминутно контролировать свой баланс, разговаривая по телефону с друзьями и коллегами, или ваша работа связана с обзвоном клиентов, оптимальным решением будет безлимитный тариф.

Следует отметить, что у сотовых операторов также нет дефицита в разнообразии безлимитных тарифов. Чтобы понять, чем различаются разные предложения и в каком направлении искать подходящий для вас пакет, рассмотрим этот вид услуг на примере компании «Билайн».

Безлимитные тарифы Билайн имеют одно общее слово – все. Например, «Все за 1800». Понять, что в себя включает тариф, зная его название, не сложно. «Все» означает возможность звонить на все телефоны Билайн по России бесплатно. Также вы можете разговаривать с пользователями других операторов. На это у вас в запасе три тысячи минут в месяц. Если вы проговорите это время, сможете все равно звонить абонентам Билайна бесплатно. Стоимость такого пакета в месяц составляет 1800 рублей, что видно из названия.

Есть безлимитные тарифы гораздо дешевле. Они подойдут людям, которым не нужно постоянно находиться на связи с сотрудниками или клиентами по всей стране. Например, «Все за 300» предоставляет возможность звонить на любые номера по городу и области, и на это дается триста минут. Также можно безгранично разговаривать с пользователями Билайн.

Вот пример: http://www.gsmcorporacia.ru/tariffs/group/unlim.beeline.htm

Текстовые сообщения и Интернет в рамках безлимитного тарифа Билайн

Кроме возможности разговаривать по телефону без особых ограничений, вы можете пользоваться выделенным пакетом смс и трафиком мобильного Интернета. Некоторые тарифные пакеты дают возможность пользоваться Интернетом заграницей, на что также выделяется определенный объем трафика.

Если вы часто пользуетесь Интернетом в дороге, обратите внимание на такие безлимитные тарифы, которые включают в себя более 15 Гб. Также можно не считать количество отправленных текстовых сообщений. Даже самые дешевые тарифы предоставляют пакет из 100 смс и более. Эта услуга до сих пор актуальна, если вам нужно разослать предложение или информацию о скидках вашего магазина потенциальным клиентам.