Все мы пользуемся при работе с компьютером различными программами. Одни из них предназначаются для выхода в Интернет и просмотра страниц и сайтов — это браузеры. Другие программы и приложения предназначены для общения, обмена фотографиями и видеозаписями, прослушивания музыки, очистки компьютера от ненужных файлов. Едва ли можно себе представить рядовой ноутбук без браузера Опера или Google Chrome, без торрент трекера uTorrent, без Вибера или программы Skype, а также без приложения Google Earth, которое позволяет просматривать любые территории и места на планете Земля максимально близко.

Многие пользуются блокнотом и бесплатными редакторами для Windows, мессенджерами для мгновенного обмена сообщениями, мультимедийными плеерами, а также программами для прослушивания, воспроизведения аудиофайлов. Для многих молодых людей очень удобен специальный браузер Амиго, который предназначается для комфортного общения в социальных сетях. На сайте http://theprogs.ru вы сможете скачать любое приложение для своего ноутбука или стационарного компьютера, позаботиться о безопасности устройства, и загрузить только официальные, «чистые» программы, которые не смогут нанести вред вашему ПК или ноутбуку . Также многие пользуются FTP-клиентом, который позволяет загружать большое количество изображений и видео на файлообменник и открывать для них удаленный доступ с разных компьютеров. На сайте можно установить программу, которая работает непосредственно в интернет-браузере и блокирует назойливую рекламу. Это приложения Adblock или Adguard, которые пригодятся тем, кто проводит время за ноутбуком, занимаясь в сети рабочими делами, и не хочется отвлекаться на всплывающие сообщения интернет-магазинов и прочих компаний.

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