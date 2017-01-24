В последние годы перепродаже уже бывших в использовании компьютеров стала крайне популярной. Преимущества такого способа приобретения ПК очевидны: стоимость намного ниже рыночной, компьютер предоставляется в уже готовой комплектации, а устаревшие комплектующие можно заменить новенькими экземплярами. Со стороны продавца же появляется возможность продать ненужную технику и отбить какую-то часть его стоимости.

Однако, так или иначе, приобретение б/у компьютера имеет ряд тонкостей и нюансов, которые важно учитывать покупателю, прежде чем забирать отработанный компьютер себе. Постараемся более подробно разобраться, как выбрать не только дешевый, но и качественный вариант.

Выбор места приобретения и ориентация на стоимость

В первую очередь пользователи интернета, желающие купить б/у компьютер задаются вопросом, где же именно его искать. В этом плане всемирная паутина предлагает покупателю широчайший выбор различных аукционов, где другие рядовые пользователи выставляют свою технику на продажу. Второй вариант – это обращение в специальный магазин, занимающийся продажей б/у техники. В принципе, разница между ними минимальная, разве что магазины обычно стараются выкладывать как можно более подробную информацию о выложенных товарах.

Что касается стоимости, то это также отдельный вопрос. Для анализа реальной ценности компьютера желательно ознакомиться с его комплектацией. Если ПК состоит из устаревших частей, то и его продажная цена должна быть невысокой. Оценить более поздние модели можно, поискав отдельно взятые комплектующие в интернете, просуммировать цены на них и сопоставить с ценой всего б/у компьютера. Плюс ко всему, продавцы б/у техники нередко допускают возможность торга, что еще больше упрощает покупку компьютера.

Просмотр компьютера перед покупкой

Если вами всё же был найден подходящий вариант по стоимости и характеристикам, то не стоит спешить отдавать продавцу деньги на его покупку. Прежде всего необходимо осмотреть ПК изнутри на наличие брака или неисправностей. Не лишним будет также проверить его работоспособность на практике, включил компьютер и запустив программу-тестер. Однако наиболее важным станет именно осмотр внутренностей системного блока.

Огромным плюсом для б/у компьютера станет отсутствие или минимальное количество пыли и грязи в системном блоке. Если же компьютер изнутри будет представлять из себя настоящую свалку, а слой пыли не будет сулить долговечного использования, то от таких вариантов рекомендуется отказаться. В принципе, даже пыльный компьютер можно будет очистить в домашних условиях, но это абсолютно лишняя морока и трата времени.

Вторым шагом можно обратить внимание на материнскую плату компьютера. Распространенная проблема б/у компьютеров – это вздутые конденсаторы. Они крайне негативно влияют на работоспособность компьютера в целом, поэтому приметив вздутые «кондеры» желательно отбросить данный вариант покупки или же попросить скидку. Третий шаг – проверка кулеров. Они должны нормально крутиться, а их кручению не должно ничего препятствовать.

Проверка компьютера на практике

Если внутренняя часть персонального компьютера вас устроила, то самое время приступить к его тестовому запуску. Внимательно смотрите на скорость загрузки операционной системы: долгий запуск будет свидетельствовать о неполадках в системе. Если продавец не будет против – запустите программу для тестирования компьютерных комплектующих. Чаще всего такие программы имеют функцию сбора системной информацию о вместимости жесткого диска, оперативной памяти, характеристиках видеокарты и другие полезные данные.

Еще один метод проверки, который подойдет покупателям, собирающихся использовать ПК именно в игровых целях – это запуск какой-то игры на определенных параметрах. Если работа компьютера во время выполнения программы или запуска игры вас устраивает, то продавцу можно смело отдавать деньги. Не лишним будет также попросить у продавца хотя бы минимальную гарантию на месяц. Это станет верной страховкой на случай возникновения каких-то проблем. К сожалению, далеко не каждый продавец дает гарантии, что в дальнейшем вызывает множество споров.

Источник: интернет-магазин компьютеров и ноутбуков б/у http://notebooksbu.com/