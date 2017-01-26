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Подборка и описание лучших игр виртуальной реальности

26.01.2017 13:32 82

Подборка и описание лучших игр виртуальной реальности

В мире развлечений и в частности кинематографа и компьютерных игр наступила настоящая эпоха виртуальной реальности. Теперь пользователи могут получить через интернет те же удовольствия от похода в художественную галерею, в казино, испытать острые ощущения в экстремальном развлечении или бою с воображаемым соперником. Если вы любите компьютерные игры, и стремитесь первым тестировать появившиеся новинки, сайт VRFeed вам обязательно будет полезен, так как именно здесь собраны наилучшие игры виртуальной реальности, каждая из которых отличается невероятным уровнем эксклюзивности и новыми открытиями для пользователя в шлеме.

Данные забавы пока ещё не опубликованы официально, поэтому мы лишь познакомим вас с тем, чего ждать в том или ином приложении – топе-10 игр 2016 года. Одна из таких – «Приключения Робинзона». Правда, в этом приложении главный герой попал на необитаемый остров, а на далекую планету, где, кстати, оказался из-за аварии, которая случилась на космическом корабле. Как вы уже догадались, главный герой игры – одинокий астронавт. При этом, на планете нет ужасной огненной воды, а наоборот есть возможности для жизни, динозавры и разные другие существа. Сначала это покажется забавным, однако вскоре станет понятно, что планета попытается убить непрошеного гостя, соответственно, вам придется сделать все, чтобы выжить и поскорее убраться восвояси.

Главный герой данного приложения не останется один, как и у классического Робинзона, у него появится друг Робин, — робот, который умеет летать. С его помощью, подобно камере на дроне, вы сможете изучать местность, а также решать другие насущные проблемы. Графическое исполнение игры, судя по трейлеру, просто невероятное, однако технические характеристики компьютеров и других устройств, на которых приложение будет запускаться, авторы пока еще официально не озвучили. Когда выйдет приложение пока еще точно неизвестно, однако совершенно ясно, что оно произведет невероятный эффект среди поклонников игр в духе виртуальной реальности. Имея в наличии необходимое компьютерное оборудование, шлем и очки виртуальной реальности, вы сможете погрузиться в происходящее, в действительности ощутить себя астронавтом-одиночкой на пытающейся вас убить планете, выжить и постараться найти путь домой с помощью вашего друга-робота. Осталось лишь дождаться, когда игра будет выпущена официально!

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