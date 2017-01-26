Для того, чтобы ваш бизнес процветал и развивался наиболее быстро и эффективно, лучше всего привести различные операции в компании к автоматическому исполнению. К такому решению уже пришли владельцы разных типов бизнеса в России и не пожалели, так получили обновленный функционал и еще больше возможностей для развития предприятий. Компания «Аванкор» приглашает к сотрудничеству предприятия, которые производят товары и реализуют продукцию, оказывают услуги, помогает автоматизировать все процессы в данных компаниях, а также произвести автоматизацию разнообразных операций, которые выполняются сотрудниками вручную.

Это максимально выгодно, так как позволяет сделать автоматическим различные бизнес-процессы в финансовом секторе, в некредитных организациях. Аванкор специализируется именно на переведении на автоматический уровень работы всех систем учета, и разрабатывает конкретные программные решения для некредитных предприятий. С нашей помощью можно произвести автоматизацию активов инвестиционных фондов, активов, которые передали в доверительное управление, а также управлять ипотечным покрытием и бизнес-процессами депозитариев. Благодаря сотрудничеству с нами, у представителей предприятий в финансовой сфере по всем вышеупомянутым вопросам будет возможность качественно и быстро готовить отчеты и направлять их в контролирующие органы, а также передавать актуальную информацию для клиентов, предоставлять консалтинговые услуги и т.д.

Автоматизация – это быстро и выгодно, так как позволяет сэкономить средства и время на ручное выполнение тех или иных задач. Кроме того, автоматизированные процессы означают невозможность ошибки. Нашими главными принципами являются высочайшее качество обслуживания и индивидуальная работа с каждым клиентом, в соответствии всем требованиям современного законодательства, которое не прекращается изменяться, использование актуальных методов и инструментария в решении задачи разной сложности. Наше основное преимущество, — это современные способы разработки программного обеспечения, благодаря которым удается произвести эффективный контроль качества создаваемого продукта в любых предприятиях. К нашим клиентам относятся крупнейшие концерны и холдинги Москвы и России в целом, которые уже ощутили на себе все преимущества программы по автоматизации бизнес-процессов и высоко ценят сотрудничество с Аванкором, благодаря качественному сервисному обслуживанию и новейшим внедряемым решениям в действительности стабильного делового партнера.