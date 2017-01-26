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Быстрая транспортировка грузов по всей России и за рубеж от 32 кг

26.01.2017 13:43 0

Срочная доставка корреспонденции или грузов может потребоваться как частному лицу, так и предприятиям. Очень многие бизнесмены России закупают товары непосредственно у зарубежных производителей и экспортируют свою продукцию за границу. Для того, чтобы максимально быстро доставить тот или иной продукт за рубеж, необходимо воспользоваться службой экспресс-доставки, которая организует перевозку товаров по автомобильным дорогам, железнодорожным транспортом, по морю или авиасообщением.

С компанией «ГарантПост» можно перевозить как мелкие предметы, общим весом не менее 32 кг, так и заказывать транспортировку крупногабаритных товаров и изделий. Благодаря большому опыту работы в сфере грузоперевозок, мы гарантируем каждому клиенту бережное обращение с продукцией и оперативную доставку любыми транспортными средствами. В услуги компании входит экспресс-доставка различных товаров в пределах Российской Федерации, даже в самые дальние уголки страны буквально до двери. Также мы можем выполнить международные грузоперевозки с помощью автомобильного или авиационного транспорта, который доставляет вашу продукцию в любые страны мира. Авиасообщение — это самый быстрый способ организовать доставку в любом направлении, чем пользуются многие бизнесмены, которым необходима быстрая доставка грузов. Также в службе «ГарантПост» можно воспользоваться услугами по доставке крупногабаритных и нестандартных, тяжёлых грузов, которые из-за своих параметров не могут быть доставлены классическим путем.

Свыше 25 лет мы работаем в данной сфере, имеем склады в Москве и в районе Шереметьево общей площадью больше 200 квадратных метров. Благодаря наличию собственного автопарка и больших возможностей в деле таможенного оформление товаров, наша служба гарантирует постоянное сопровождение любых грузов и контроль выполнения заказов наших постоянных и новых клиентов. Каждому мы гарантируем максимально выгодные цены и индивидуальный расчет стоимости грузоперевозок, который зависит от различных факторов. Чтобы отправить заявку на расчет услуг транспортировки, кликните по кнопке «Заявка» на нашем сайте, и сможете примерно узнать, во сколько вам обойдется доставка. В отдельной рубрике представлены товары, которые не разрешено передавать внутри страны или через границу, с которыми вы также можете ознакомиться!

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