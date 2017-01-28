Когда возникает проблема, связанная с реставрацией старого дома или стильного декорирования фасада новой постройки, то невольно начинаешь задумываться об облицовочном материале, который способен, не только украсит строение, но укрепить и утеплить наружные стены.

Именно рваный кирпич можно отнести к той облицовочной продукции, которая способна решить множество задач при декорировании фасадов любых зданий.

Что представляет собой рваный кирпич?

Как правило, для получения данного облицовочного материала используют обычный полнотелый кирпич, который подвергают дополнительной обработке.

Термин «рваный кирпич» чаще всего используют для гиперпрессованного кирпича, который подвергается механическому скалыванию одной из его поверхностей. В зависимости от методики скалывания поверхность его может иметь шероховатую структуру или рваную, что по виду напоминает «дикий камень».

Для этого кирпич размешают в агрегате, где происходит, при помощи специальной гильотины, откалывания части кирпича. Каждый скол получается уникальным, не повторяющий предыдущий, что даёт возможность эффективно использовать этот материал для облицовки всевозможных поверхностей внутри помещения, а также со стороны улицы.

Для более сложной декоративной поверхности применяют станки, в которых можно устанавливать различные насадки, тем самым меняя структуру рисунка отколотой поверхности.

Так как гиперпрессованный кирпич получают из натурального сырья (смеси известняка – ракушечника, доломита или мрамора и высококачественного цемента), то он является экологически чистым материалом с уникальными свойствами.

Этот кирпич получают методом «холодной сварки» (гиперпрессованием), процесс этот протекает под высоким давлением, что позволяет на кристаллическом уровне придать материалу превосходные физические свойства. А добавление красящих пигментов в исходную смесь, позволяет получить многообразие цветовых оттенков, которые имеют одинаковую тональность по всему объёму изделия, что обеспечивает стойкость цвета на протяжении всего времени эксплуатации.

Преимущества рваного кирпича

Имея необычную, красивую лицевую поверхность, которая способна решить любые архитектурные идеи оформления зданий, данный материал так же отличается высокой прочностью. Именно это позволяет увеличить механическую прочность и ударостойкость любого ограждения, поэтому помимо декоративной фикции, рваный кирпич отлично укрепляет основную конструкцию здания.

Он характеризуется высокой морозостойкостью, что позволяет ему отлично переносить резкую смену температур, при этом, в зависимости от температуры он не будет менять своих свойств, это не скажется на его внешнем виде. А его гигроскопичность отлично защищает стену от образования на них плесени, грибка и других вредоносных микроэлементов.

Кроме того стена облицованная рваным кирпичом значительно улучшает свои звуковые и тепловые изоляционные свойства, что позволяет создавать необходимые климатические условия внутри здания. А то, что данный материал не поддерживает процесс горения, значительно увеличивает пожарную безопасность всего строения.

Данный строительный материал используют как для оформления фасадов зданий, так и для строительства или отделки заборов, колонн, панелей, балконов. Разнообразие не только цветовой гаммы, но и форм, размеров, позволяют сделать эти объекты удивительно красивыми, прочными и долговечными. А если учесть, что рваный кирпич простой в работе, его несложно класть даже не имея особых навыков, то каждый сможет эффектно декорировать своё жилище.