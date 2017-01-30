Поговорка о том, что каждый мужчина должен построить дом, сегодня воспринимается уже не так остро, как прежде, однако, многие настоящие мужчины всё же стремятся обзавестись собственным жилищем. Куда лучше, если это будет настоящий дом, а не маленькая квартирка в городе. Загородные дома стали очень популярными среди бизнесменов, чиновников, а также всех тех, кто может себе позволить жить вдали от суеты и наслаждаться чистым воздухом, ходить купаться на реку и пить воду из колодца. При этом, для многих куда проще заработать денег и заплатить специалистам, нежели возводить свою крепость своими руками.

К тому же, для того, чтобы построить дом, необходимо быть экспертом, разбираться в особенностях закладки фундамента, использовать нужные материалы, а также учесть множество нюансов, разработать проект, получить разрешительную документацию и так далее. Чтобы избежать всех этих трудностей, отличный вариант — обратиться напрямую к застройщику, который поможет с решением любых документальных вопросов и осуществит техническую часть вопроса, построит для вас и вашей семьи комфортный дом любой этажности, который вы опишете в своем индивидуальном проекте. С помощью наших дизайнеров мы подберем для вас идеальный вариант дома разной площади и этажности, который мы сможем построить для вас под ключ по всем вашим требованиям. Тут, на сайте строительной фирмы «Эверест», вы узнаете, сколько будет стоить постройка дома под ключ из кирпича, сможете ввести в фильтры жилую площадь будущего дома либо указать желаемую стоимость, и найти на сайте готовые проекты, которые осталось только реализовать. Свой дом — мечта каждого человека в каждой семье, ведь таунхаус или одноэтажный, высокий трехэтажный дом — это куда более комфортно, нежели скромная городская квартира.

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