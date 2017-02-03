Технологии развиваются очень стремительно, буквально каждый день предлагая пользователям всё новые и новые возможности в области гаджетов, медицины, техники и развлечений. Еще несколько лет назад мы не могли себе представить, что в кино во время взрыва нас будет обжигать горячим воздухом, а кресла будут трястись, как будто землетрясение на экране происходит в реальности.

Такие и многие другие технологии позволили ощутить непередаваемые эмоции и насладиться адреналином, играя в игры и просматривая новейшие фильмы. 3D и 4DX технологии применяются в самых разнообразных областях человеческой жизни в наше время. Так, архитекторы, стоматологи и инженеры используют 3D принтеры для создания объемных макетов будущих проектов, а любители компьютерных игр наслаждаются развлечениями в виртуальной реальности при помощи специальных 3D-очков. Это дает возможность получить незабываемые эмоции и ощущения, побывать частью игровых событий и насладиться невероятными эмоциями, забыть о невзгодах и проблемах, которые преследуют нас в реальной жизни. Купить очки виртуальной реальности можно в магазине appstudio, пройдя по ссылке http://appstudio.com.ua/gadzhety/ochki-3d. Здесь вы найдете различные аксессуары для смартфонов и Айфонов, ноутбуков, сможете приобрести внешние аккумуляторы, мышки, моноподы, наушники, зарядные и другие устройства, защитные чехлы и стекла, а также непосредственно сами гаджеты, игровые консоли, электронные сигареты, есть тут Action Camera и 3D-очки.

Очки виртуальной реальности от разных производителей обойдутся покупателям примерно в 750 грн, но есть и варианты подешевле в зависимости от возможности покупателя. В магазине можно выбрать вариант за 300 грн, а также воспользоваться различными скидками, принять участие в акциях, чтобы выгодно сделать приобретение. Также в данной рубрике вы найдете джойстик для 3D-очков, чтобы полноценно играть в игры виртуальной реальности и ощущать себя участником событий на экране компьютера. Пригодятся игрокам специальные пульты для 3D-очков, которые представлены в черном и белом цвете, и которые можно купить в Киеве за 300 гривен. На странице отдельных позиций вы найдете детальное описание разных очков и других аксессуаров и сможете сделать выбор в пользу того изделия, которое идеально подойдет для ваших потребностей. Если вы сомневаетесь, задайте вопрос нашему менеджеру через форму обратной связи или по телефону и он обязательно поможет вам определиться с выбором джойстика, очков и прочих гаджетов для развлечений и общения.