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Прокатились на поезде нового поколения «Москва», он классный!

15.04.2017 18:00 574

Одной причиной пользоваться московским метро стало больше. На Таганско-Краснопресненской линии появился поезд «Москва» нового поколения, метро становится более комфортным для пассажиров.

У вагонов более широкие проёмы, входы-выходы с подсветкой. Двери открылись — полосы горят зелёным цветов, закрылись — стали красными. Вообще по всем вагоном раскидана куча экранчиков и табло, все с большими цифрами и наглядными подписями. например, работает интерактивное меню, можно рассчитать маршрут, если не пользуетесь приложением Яндекс.Метро.

Прокатились на поезде нового поколения «Москва», он классный!

Больше нет диванов, теперь стоят индивидуальные кресла, в одном ряду 6 мест, а ещё исчезли маленькие непонятного формата диванчики по углам.

Прокатились на поезде нового поколения «Москва», он классный! Прокатились на поезде нового поколения «Москва», он классный!

Для трех человек было мало места, а двум на них было слишком просторно. Теперь там появились стоячие места с подставкой для мягкой части тела. А ещё появились USB-розетки, новомодного Quick Charge 3.0 тут нет, но если забыли дома зарядку, то не останетесь без связи. Главное, носите с собой кабель.

Прокатились на поезде нового поколения «Москва», он классный!

Когда входишь в вагон, то встречаешь перед собой вертикальные поручни. Я думаю, что в час-пик держаться будет удобнее и безопаснее, такие же поручни можно увидеть в китайском метро, а там уж знают толк в давках. Все поручни обклеены лентой синего цвета. Интересно, будет она изнашиваться быстро или прослужит много месяцев (а может быть, и лет)?

Прокатились на поезде нового поколения «Москва», он классный!

Ко всему прочему прилагается бесплатный Wi-Fi, кондиционер и негромкое постукивание колёс. Приятных поездок!

Прокатились на поезде нового поколения «Москва», он классный!

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