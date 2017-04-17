Что обычно делают люди со своим телефоном? Покупают дополнительный кабель, зарядку, чехол, собирают набор из полезных аксессуаров. При этом никто не вмешивается в саму начинку телефона, максимум — прогон теста AnTuTu для личного спокойствия. Но не в этот раз.

У современных флагманов на Android все 4, а то и 6 ГБ оперативной памяти. Но такие объёмы стали нормой лишь в последнее время, а 2-3 года назад у топовых моделей и 2 ГБ оперативки было достижением, взять для примера линейку Google Nexus. А точнее, её представителя Google Nexus 5X, созданного при сотрудничестве с LG. Владелец телефона подумал, что много оперативной памяти не бывает и решил увеличить её объём в 2 раза.

Когда телефон только появился в продаже, то он смотрелся не слишком бодро на фоне аналогов, если Nexus 5 был прорывом, то Nexus 5X стал просто доработанной моделью с некоторыми улучшениями. Почему не добавили в него ещё больше памяти про запас? На тот момент для жизни хватало и такого объёма, но любознательный пользователь форума XDA выяснил, что смартфону под силу «переварить» и 4 ГБ оперативной памяти.

Такое открытие обнаружилось во время ремонта телефона в китайской мастерской, когда владелец сдал его в мастерскую. Устройство не загружалось, это довольно известный брак телефонов LG, связанный с плохой пайкой процессора. Во время починки в сервисе появилась возможность для апгрейда, теперь владелец радуется более продвинутой начинке по сравнению с собратьями.

У вмешательства с протестированную производителем конструкцию может быть и обратная сторона медали, но об этом обычно задумываются в последнюю очередь. Например, система может работать со сбоями или быстрее разряжаться аккумулятор. Но пока владелец рад тому, что телефон работает быстро, а весь ремонт ему обошёлся в $60.

Источник: Slashgear

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