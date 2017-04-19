Среда, 19 Апреля

Чиновники хотят запретить использование VPN

19.04.2017 15:45 902

По данным издания «Ведомости» российские чиновники разрабатывают законопроект, запрещающий использование программ для доступа к заблокированным сайтам.

Роскомнадзор недоволен тем, что ранее предпринятые меры не сильно изменили положение вещей. Поисковые системы как выдавали «запрещённые» сайты, так и продолжают заниматься тем же. Ну а желающие попасть туда, куда Роскомнадзор ходить не велит, легко обходят запреты, попадая на заблокированные сайты нехитрым способом.

Чиновники не теряют надежды остановить распространение нежелательной информации. Для этого поисковики обяжут удалять «запрещённые» ссылки из выдачи, иначе будут карать штрафом в размере до 700 тыс.рублей. Более того, владельцы VPN-служб должны сами блокировать доступ к ресурсам, заблокированным Роскомнадзором. Между тем в Роскомнадзоре сказали, что о проекте по блокировке VPN-сервисов ничего не знают.

Почему должны страдать пользователи, которые просто хотят выходить в интернет через защищённые и зашифрованные каналы? Как будет технически работать блокировка программ для обхода блокировки? Вопросов слишком много, а чем всё это закончится?

Взять для примера Китай, где государство внимательно следит за тем, куда ходят люди и что смотрят в интернете. Иностранные соцсети вроде Twitter или Facebook с Instagram заблокированы, не работают сервисы Google, а в этом году использование VPN стало ещё и противозаконным. Вот так просыпаешься однажды утром, а выйти в интернет нельзя. Его просто нет, возьмут и заблокируют, чтобы не отвлекались от работы. Бред? Возможно, но судя по инициативам в духе пакета Яровой, из-за которой страдают все, включая и бизнес, и пользователей, власти могут круто изменить привычную жизнь.

Источник: Ведомости, RNS, Engadget

Источник

Toyota «прокачала» свои автомобили под iPhone
Apple начинает зарабатывать еще больше денег даже не имея нового iPhone
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Биологи узнали секрет прекрасной способности к навигации у муравьев
Биологи узнали секрет прекрасной способности к навигации у муравьев
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.