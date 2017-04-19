По данным издания «Ведомости» российские чиновники разрабатывают законопроект, запрещающий использование программ для доступа к заблокированным сайтам.

Роскомнадзор недоволен тем, что ранее предпринятые меры не сильно изменили положение вещей. Поисковые системы как выдавали «запрещённые» сайты, так и продолжают заниматься тем же. Ну а желающие попасть туда, куда Роскомнадзор ходить не велит, легко обходят запреты, попадая на заблокированные сайты нехитрым способом.

Чиновники не теряют надежды остановить распространение нежелательной информации. Для этого поисковики обяжут удалять «запрещённые» ссылки из выдачи, иначе будут карать штрафом в размере до 700 тыс.рублей. Более того, владельцы VPN-служб должны сами блокировать доступ к ресурсам, заблокированным Роскомнадзором. Между тем в Роскомнадзоре сказали, что о проекте по блокировке VPN-сервисов ничего не знают.

Почему должны страдать пользователи, которые просто хотят выходить в интернет через защищённые и зашифрованные каналы? Как будет технически работать блокировка программ для обхода блокировки? Вопросов слишком много, а чем всё это закончится?

Взять для примера Китай, где государство внимательно следит за тем, куда ходят люди и что смотрят в интернете. Иностранные соцсети вроде Twitter или Facebook с Instagram заблокированы, не работают сервисы Google, а в этом году использование VPN стало ещё и противозаконным. Вот так просыпаешься однажды утром, а выйти в интернет нельзя. Его просто нет, возьмут и заблокируют, чтобы не отвлекались от работы. Бред? Возможно, но судя по инициативам в духе пакета Яровой, из-за которой страдают все, включая и бизнес, и пользователей, власти могут круто изменить привычную жизнь.

Источник: Ведомости, RNS, Engadget

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