Куда девать все накопленные данные? В облако? Хранить на SSD ноутбука или скопировать на жёсткий диск? А может быть, пуститься во все тяжкие и взять внешний накопитель? Со всеми наворотами, чтобы всё как положено?

LaCie анонсировала могучий 2big Dock с поддержкой Thunderbolt 3 (2 порта) и другими разъёмами: USB 3.0 и USB 3.1, CompactFlash, SD, а также у него есть и Display Port.

RAID-накопитель появится в нескольких версиях: на 12, 16 и 20 ТБ. Сколько будет стоить, пока не знаем. Зато можно сказать, что стоимость информации в ряде случаев бывает бесценной, а в эпоху 4К-контента хранить тонны видео только в «облаках» не получается.

Требуется слишком много места, попадаешь в зависимость от качества интернета, время тоже не резиновое. Вот и приходят на помощь такие компактные дата-центры с модным дизайном. Думаю, что такая штука нам нужна для долгосрочного тестирования, как раздобудем, расскажем подробнее. Ведь сюда помещается до 200 000 фоток в RAW или 650 часов видео в 4K.

Источник: The Verge

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