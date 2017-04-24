Начну с «Время первых», на фильм попали в субботу случайно, с женой думали чем занять вечер, решили сходить. Про кино были новости, что пустые залы, что все плохо — в реальности зал забит, кино очень понравилось. Кино, если вкратце, про покорение космоса и покорителей космоса. Чуть идеологии есть, но основная затея — показать реально мужественных людей, первопроходцев — как в Mass Effect, только настоящих. Снято кино отлично, в некоторых моментах сидишь, как болельщик, стиснув зубы в ожидании. Причем, даже интересуясь космосом с детства и зная детали некоторых полетов, все равно искренне переживаешь. Так что, не слушайте никого, сходите сами и составьте мнение. Кино похлеще «Гравитации», где все реально фантастика, а во «Времени первых» — ужас открытий. Выходил из зала одухотворенный, со слезами на глазах.

Здесь мы видим стрельбу из кольта о двух дулах, модель M1911, вторая жизнь, с двух рук, из двухствольных пистолетов! Почему мы еще не видим такого в играх?? Почему, я спрашиваю! Кстати, как пишут опытные граждане, такой пистолетик пригодится не только для шоу на YT, но и в реальной жизни — человеку в бронежилете любого класса будет очень и очень тяжело после попадания. Видео обязательно к просмотру для мальчиков в возрасте от 5 до 85 лет!

Говорят, на днях анонс новой серии Call of Duty, вроде бы теперь про ВоВ. И это прекрасно, создатели BF решились на эксперимент с Первой мировой — получилось отлично, учитывая, насколько далеко вперед шагнули игровые движки, пора уже вспомнить основы. Кстати, в DICE вполне могут после BF1 вернуться к истокам и сделать современную BF1942, ну а потом вспомнить и Battlefield 2142, игру прекрасную в своей продуманности — вышла лет десять назад, но там инженеры могли ставить турели, у сержантов был дрон для разведки или обороны, мы прыгали на «Титаны» и, если ставил радиомаяк, на него десантировалась вся твоя группа. Сверху. В капсулах. Солдаты летят вниз и тут же бросаются в бой. Дух захватывало. В общем, можно только приветствовать поступки менеджеров Activision.

Вчера начал читать книгу Джоша Бейзела «Дикая тварь», в общем, это реально, как пишут на обложке, «Взрыв бомбы»! Читал рекомендацию Галины Юзефович на «Медузе», ждал, купил в «ЛитРес», читал до четырех утра! Очень, люто советую любителям детективов. Лучше брать на «ЛитРес», там сможете почитать фрагмент и понять, ваше или нет.

Атмосферное видео о создании куртки Stone Island Durable Garment-Dyed Dyneema Jacket — любителям марки должно понравится. Ну и, конечно, это очень красиво!

Если что-то красивое упустил, давайте ссылки в комментариях!

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