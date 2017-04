Xiaomi Mi Mix — самый красивый телефон прошлого года. Вы можете не согласиться с этим, но я ничего более эффектного так и не видел, дизайн — конфета. Справедливости ради можно сказать, что Xiaomi была не первой, кто придумала концепцию «безрамочного» телефона, но смартфонов с такими узкими рамками и таким огромным экраном ещё не было. При том, начинка тут нормальная, топовая, настоящий флагман без преувеличений. В общем, идеальный имиджевый телефон, без шуток. Обзор Xiaomi Mi Mix опубликован на сайте, если интересно.

Между тем, часики тикают, а чем ответят конкуренты? Давний соперник Xiaomi, китайская марка Meizu, вроде бы хотела выпустить похожее по концепции устройство в ответ, но его так и не появилось. А что у остальных?

Пока мощные китайские бренды вроде Huawei или Lenovo спокойно смотрят на происходящее, небольшие марки не теряют времени. Конечно, характеристики будут попроще, начинка совсем скромная, зато и ценник укладывается в отметку $200. Короче говоря, телефон, который можно купить без ущерба для бюджета. Вот несколько примеров таких чудес китайской инженерной мысли.

Doogee Mix

Скромный бренд, бюджетная начинка, зато цена на уровне $170 — такой модный «безрамочник» всем по карману. 5,5-дюймовый AMOLED-экран, процессор MediaTek MT6757, 4/64 или 6/64 ГБ памяти, двойная основная камера (16+8 мегапикселей), аккумулятор 3580 мАч, Android 7.0. Если будете смотреть видео, то заметите, что разговорный динамик тут вписан в рамку над экраном. Напомню, что в оригинальном Xiaomi Mi Mix звук идёт прямо из дисплея, это сказывается на качестве передачи речи.

Bluboo S1

У телефона 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1080, процессор MediaTek Helio P20, 4/64 ГБ памяти, слот под microSD, двойная камера (13+2 мегапикселя), батарейка на 3500 мАч и Android 7.0. Точной цены на телефон пока нет, но судя по характеристикам, он попадает в тот же диапазон «до $200», что и его конкуренты.

Leagoo T-Mix

Ещё один бюджетный китайский безрамочный телефон. Металлический корпус, 2,5D-стекло, закрывающее 5,5-дюймовый Full HD экран, сканер отпечатков пальцев под экраном, сдвоенная камера на 13 и 2 мегапикселя, процессор MediaTek MT6750T, 3/32 ГБ памяти, слот под microSD и аккумулятор 3000 мАч. Телефон заряжается через USB Type-C, у него Android 7.0, окончательная цена под вопросом.

IDWell D10

О продукции этой компании вообще мало кто слышал, потому что она выпускает технику по заказам других марок. Те ставят свой логотип, а оригинал остаётся в тени, теперь и вы знаете про этого ODM-производителя.

Телефоны IDWell D10 и D10 Pro отличаются по начинке. Оба телефона с 5,5-дюймовыми экранами, работают на Android 7.0 и укомплектованы аккумуляторами на 3000 мАч, но на этом все сходства заканчиваются. Версия Pro получила Full HD экран, процессор MediaTek MT6750, 4/64 ГБ памяти, сдвоенную основную камеру (два модуля на 16 и 2 мегапикселя).

И вот ещё, у телефонов нет 3,5-мм разъёма под наушники, такой модный тренд.

Версия попроще идёт с HD-экраном, процессор MediaTek MT6750, но 3/32 ГБ памяти, камера тоже сдвоенная, но уже 13 и 2 мегапикселя.

Сколько стоит телефон? Производитель рассчитывает на поставки мелким оптом, при заказе от 3 000 устройств цена составит $135. Насчёт розничных продаж ничего не говорят, так что возможно, увидим такие узкорамочные телефоны под чьим-нибудь более-менее известным лейблом.

Umidigi Crystal

Китайская марка Umi устроила ребрендиг и поменяла название, превратилась в Umidigi. Смартфон Crystal появится в двух версиях, «обычной» и Pro. Первая идёт с процессором MediaTek MT6737, 2/16 ГБ памяти, камерой на 13 мегапикселей, а вторая получает MediaTek MT6750, 4/64 ГБ памяти. Оба телефона с Android 7.0 и 5,5-дюймовыми экранами с разрешением 1080х1920 точек. Стартовая цена — $150. Но я видел другой ролик, где говорилось, что телефон вообще стоит $90, хотя в это и не верится.

Итоги

Возможно, вы спросите, а где «нормальные» бренды? Sony, Samsung и прочие? Но они пока что не спешат биться за покупателя, играя с дизайном и создавая бюджетные «вау-телефоны». Помните, как много лет назад именно китайские производители стали активно выпускать смартфоны с 2 SIM-картами, остальные долго не шли за этим трендом. Теперь, пожалуй, только Apple не выпускает двухсимочники, у всех остальных они присутствуют в ассортименте.

Потом такое же было и с крупными дисплеями, 5 лет назад 5,5 дюймов казались мечтой для флагмана, теперь же всё это можно получить и в недорогом телефоне.

Повторится ли ситуация с «безрамочным» дизайном, когда недорогие телефоны за $150-200 станут щеголять непривычными формами? Думаю, что да, всем уже приелся однообразный дизайн, а тут появляется что-то новенькое. Хотя, как можете заметить, все новинки сильно смахивают друг на друга, но это уже другая история.

Источник: Gizmochina

Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

Источник