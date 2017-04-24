Россиянам, желающим сэкономить на покупках, иногда приходится сталкиваться с разными сложностями. Мало того, что заказанную из Америки или Европы посылку банально могут потерять, это ещё цветочки. Об украденной электронике тоже слагают легенды и это не шутки.

Но бывают и другие проблемы. Вы знаете о существовании такого документа, как «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров»? А он есть. Покупатель из Сургута ждал свою заказанную Sony PlayStation 4 Slim версии CUH-2016A. Поскольку игровая консоль российским законодательством определяется как шифровальное средство, то она должна присутствовать в этом реестре. Этой версии там не было, поэтому пркупателю придётся заплатить штраф от 1 до 2,5 т.р, а консоль у него изъяли.

Виновата ли таможня? Нет, потому что подобные случаи — не редкость. Например, пару лет назад, когда начались продажи телефона ZUK Z1, с ними была аналогичная проблема. После мощной рекламной кампании в интернете, люди заинтересовались в покупке устройства, пошли заказывать его на китайских интернет-площадках. Но смартфон российскую сертификацию не прошёл, таможня разворачивала заказы и отправляла их обратно. Обидно? Конечно, но прежде чем покупать экзотическую технику, лучше уточнить не только мнение знатоков с 4PDA, но и посмотреть, что на этот счёт прописано в законодательстве.

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