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Коров «научили» сообщать о беременности по SMS

25.04.2017 13:27 410

Разработчики из австрийского стартапа SmaXtec придумали интересный способ для ежеминутного отслеживания температуры тела, кислотно-щелочного баланса и активности коров. Они имплантируют в первый из 4-х желудков животных небольшое устройство со встроенными сенсорами, благодаря которому становится возможной диагностика болезней на ранних стадиях, а также определение беременности, сообщает http://kaspianchoob.com/. После подключения разработки SmaXtec к WiFi, происходит отправка фермерам смс-сообщений, содержащих информацию о состоянии коровы.

Коров «научили» сообщать о беременности по SMS

По словам Стефана Розенкранца, являющегося сооснователем компании-разработчика, с помощью устройства можно с 95%-ной точностью диагностировать первые признаки болезни и понять, что корова беременна. Ранее сообщалось, что специалисты технологичной компании Вирджиния работают над созданием солнечных панелей, которые можно будет устанавливать практически везде, даже использовать их в качестве обоев, штор или облицовки для наружных стен дома. Несмотря на свой небольшой размер, гибкие солнечные панели толщиной не более 0,5 мм способны генерировать примерно 75 МВт электрической энергии. В дальнейшие планы копании входит масштабирование небольших пластинок до метровых рулонов. При изготовлении каждой пластинки используется метод трафаретной печати, позволяющий приклеить слой оксида титана к тонкой и гибкой базе.

Благодаря использованию такого процесса и материалов удаётся достичь максимальной дешевизны и доступности. Привлекательность технологии обеспечивают несколько деталей. Прежде всего следует отметить возможность изготовления панелей при низкой температуре. Кроме того, за счёт масштабируемости, возможности создания панелей в рулонах листового металла означает, что их можно использовать в качестве обоев для запуска от них всех систем сигнализации, а также в качестве зарядного устройства для цифровой техники. Самая важная особенность подобных панелей заключается в возможности поглощения рассеянного света, т.е., питание панелей будет осуществляться не только солнечным светом, но и светом, который исходит от осветительных приборов.

Источник: http://kaspianchoob.com/

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Коров «научили» сообщать о беременности по SMS
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