Как и где хранить свои данные? Кто-то использует флешки, кто-то покупает пачками жёсткие диски и обустраивает собственные домашние хранилища, но есть мнение, что самое безопасное место для хранения данных – облако. И это мнение вполне аргументировано.

На данный момент поставщики облачных хранилищ предлагают вам самые совершенные решения в плане безопасности ваших данных и управления. Конечно, можно сколько угодно делать такие громкие заявления, но вот аргументы:

Данные в надёжных “лапах”

О чём переживает пользователь? О личных данных: номерах карт и телефонов, сведениях о действиях и так далее. Облако — это как Администрация Президента: куча охраны, камер видеонаблюдения и замков.

Как бы далеко не находился ноутбук босса с данными всех сотрудников, до него всё равно легко добраться, взломав сеть, к которой тот подключён. Теперь сделайте вывод почему охраняемое и круглосуточно сканируемое различными средствами безопасности облако надёжнее, чем ваш физический носитель.

Все данные в облаке тщательно шифруются, поэтому, даже получив к нему доступ, злоумышленнику придётся иметь дело с этим:

Резервное копирование в облаке — автоматическое и постоянное, поэтому даже разъяренная “барышня”, с которой вы вчера расстались, не способна уничтожить вашу коллекцию немецкого кино, которую вы каталогизировать с далеких 90-х.

Безопасность под рукой

Если вы, к примеру, разработчик ПО и разрабатываете собственное приложение, то наверняка часто его обновляете, ведь без апдейтов оно становится мёртвым грузом. Каждая новая версия связана с отладкой кода, и во время этого очень важного процесса появляются уязвимости, которые могут дать злоумышленнику доступ к личным данным ваших пользователей. Облако может решить эту проблему благодаря своим фишкам:

Администратор может определить права и роли каждого пользователя, который работает над проектом

Автоматизация некоторых процессов исключает человеческий фактор: случайную или умышленную порчу релизного кода

Различные утилиты наподобие Amazon Inspector круглосуточно сканируют систему в поиске брешей

Любые действия скрыто записываются в лог-файл — тотальный контроль обеспечен

Google читает мои письма!

Многочисленные слухи о том, что сотрудники Google и Amazon каждый день собираются за круглым столом и начинают читать личные сообщения пользователей — не более чем слухи. Компании не для этого тратят миллионы долларов на поддержание облачной инфраструктуры.

Все файлы хранятся на нескольких жёстких дисках, которые восстанавливаются самостоятельно. Причём один файл может быть разбит по частям на разных дисках.

В конце концов, преимущество облака сводится к минимальному воздействию человеческого фактора, что уже гарантирует безупречную безопасность. Подумайте сами, у кого больше шансов выйти из строя, у вашего жёсткого диска или у целой облачной системы, в которой такие диски используются как расходный материал и постоянно обновляются?

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