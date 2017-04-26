В свои юношеские годы я активно пользовалась телефоном от компании Motorola. Меня целиком и полностью устраивало мое устройство, но увы, оно не вечно. Я долгое время пыталась найти себе уже смарфон этой фирмы, на украинском рынке не встречала ничего подобного. И вот наконец-то. Корпорации представила на наших рsнках линейку смартфонов Motorola Mobility X Play, сообщает http://dengiua.com/.

В комплекте пользователь получит, кроме смартфона, разумеется: блок питания, кабель USB и инструкцию по эксплуатации.

Дизайн отличается от уже привычных нам смартфонов. Он немного толстоват, выпуклый и главное с массивными динамиками на передней панели. Это делает телефон очень оригинальным.

Рамка исполнена из метала, а задняя крышка покрыта фактурной резиной. Это не только дизайнерское решение, но и для удобства пользователя. Но если вас не устраивает такое решение, вы можете самостоятельно поменять заднюю панель, она съемная, и компания предоставляет много аналогов.

Посреди задней панели находиться камера со вспышкой и логотип производителя. Переднюю панель защищает стекло. Сверху и снизу экрана расположены решетки динамиков, благодаря чему пользователь получает качественное и громкое звучание. Решетка динамика и фронтальная камера расположены на передней панели.

Кнопки разблокировки и регулирования громкости можно найти с правой стороны устройства.

Mobility X Play получил 5,5-дюймовый экран с раздельной способностью 1080*1920, что позволяет делать качественные фотографии, с живой картинкой и достаточной яркостью.

Motorola Mobility X Play оснащена оперативной системой Android 6.0 Marshmaiiow. В устройстве установлена функция активация дисплея с информацией о времени, быстрый запуск камеры двойным оборотом запястья.

Дивайс оснащен двумя камерами: 21Мп и 5Мп соответственно. Стоит особое внимание уделить управлению камерой. При нажатии на экран смартфон не фокусируется, а делает снимок. Для фокусирования камеры нужно нажать на круг, который одновременно и настраивает экспозицию.

Устройство поддерживает все существующее сети связи и интерфейс.

К преимуществам этого гаджета можно отнести время работы. Выпуклый корпус срывает аккумулятор мощностью 3630 мАг. Благодаря этому в режиме активного использования смартфон способен работать два дня. К тому же Moto X Play поддерживает быструю зарядку.

В целом телефон оставляет хорошее впечатление, и совмещает оригинальность с практичностью.

Источник: http://dengiua.com/