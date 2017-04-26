Флагман в линейке беззеркальных камер Canon, который обеспечивает для фотолюбителей бескомпромиссное качество и высокую скорость работы как в цифровых зеркальных камер, сообщает http://zheltaya.ru/.

EOS M5 — универсальный спутник в поисках совершенного снимка, содержащий лучшие технологии компактных и зеркальных камер Canon, идеально сочетая в себе высокую производительность и настоящую эргономику EOS с компактным размером.

Потрясающее качество EOS в компактной беззеркальной модели с CMOS-сенсором 24,2 МП типа APS-C и процессором DIGIC 7.

Съемка быстрых динамичных сюжетов благодаря быстрому запуску камеры, технологии Dual Pixel CMOS AF и процессору DIGIC 7. Они обеспечивают высокую скорость АФ как в цифровых зеркальных камер и стабильную непрерывную съемку со скоростью до 9 кадров / с.

Записывайте видео кинематографического качества (Full HD, 60p) благодаря технологии Dual Pixel CMOS AF и встроенной системе 5-осевой цифровой стабилизации.

Этот достойный потомок всех предыдущих моделей серии EOS С помощью переходника можно использовать свои объективы EF и наслаждаться эргономикой современных цифровых зеркальных камер и большим электронным видоискателем с высоким разрешением, полным покрытием кадра и сверхвысокой частотой обновления.

Модуль Wi-Fi * с NFC и функция Image Sync позволяют быстро подключаться к смартфонам и планшетам или создавать резервные копии в облаке. Bluetooth позволяет поддерживать постоянную связь между камерой и смартфоном или планшетом и легко активировать полноценное подключение с помощью программы Camera Connect.

Данная модель обладает: плавной градацией и великолепными возможностями для редактирования; быстрой автофокусировкой и точным отслеживанием; управление диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью ISO при съемке видео; видео без последствий дрожания камеры даже с объективами без стабилизатора изображения; сенсорный экран с сверхвысоким разрешением и переменным углом наклона; постоянное соединение между камерой и смартфоном или планшетом; управление камерой со смартфона.

Образец содержит все, что нужно, чтобы начать работу, и еще крышки для защиты объектива.

Расширьте арсенал средств самовыражения и защитите свою камеру с помощью серии аксессуаров системы EOS, в частности вспышек Speedlite, запасные аккумуляторы, фотосумку тому подобное.

Источник: http://zheltaya.ru/