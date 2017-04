О судьбе печально известного Samsung Galaxy Note 7 мы писали не раз. Напомню краткую хронологию событий. Поспешив с анонсом, Samsung в сжатые сроки приготовила Note 7 к продажам, но из-за брака телефон дважды отзывали из магазинов. Потом вообще хотели утилизировать всю многомиллионную партию, распродав остатки на запчасти. Но теперь дело пришло к тому, что флагман-погорелец заново отправится в магазины.

Причиной внезапных возгораний стали ошибки в конструкции, бракованные аккумуляторы приводили к печальным последствиям. С учётом этого опыта в Samsung Note 7R уменьшили ёмкость аккумулятора c 3 500 до 3 200 мАч, в остальном изменений не будет.

Телефон появится в продаже в Южной Корее по цене около $630 — это на $250 меньше первоначальной цены. Буква «R» в названии модели значит, что это восстановленное устройство. Так что скидка легко объяснима, Samsung не разбрасывается деньгами и не продаёт телефоны слишком дёшево. Логично, зачем понижать статус бывшего флагмана, ведь впереди ещё продажи Galaxy Note 8.

Вопрос лишь в том, кто захочет покупать его, когда рядом продают Galaxy S8 или старый, но беспроблемный Galaxy S7 edge?

Источник: Androidauthority

Источник