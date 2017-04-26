Meizu и Xiaomi наполнили интернет дешёвыми смартфонами, но не одной электроникой славятся китайские бренды. У Xiaomi вообще целая куча разных вещей для дома, у Meizu выбор намного скромнее, выбор не такой большой. Но есть у Meizu полезная и практичная штука — рюкзак. Сейчас в моде так называемые «городские рюкзаки». Что под этим понимается?

Обычно это рюкзак серо-чёрного неприметного цвета, он болтается за спиной и маскируется под городскую обстановку, сливается с окружающей средой. Звучит как-то странно, но мода на городские рюкзаки набирает обороты, ходить с ними и модно, и удобно.

Своим рюкзаком я пользуюсь уже полгода, за это время он не порвался и не протёрся, а что в нём ещё хорошего, сейчас расскажу.

На официальных фотках рюкзак выглядит аккуратнее, никаких изгибов, но когда ходишь с ним, то внешность немного меняется.

Не очень большой

Рюкзак среднего размера. Я не фанат объёмных рюкзаков на 50 литров из серии «мечта туриста». Стараюсь не брать с собой лишних вещей, а сюда как раз помещается всё нужное для коротких поездок и прогулок.

Например, туда помещаются: ноутбук, планшет, 3-4 телефона, зарядка для ноута, большой внешний аккумулятор, bluetooth-колонка, фотоаппарат, бутылка с водой (0,5 литра), кроссовки, футболка, свитер, а ещё и немного места остаётся. Да, всё будет плотно упаковано, но этим и хорош рюкзак: он кажется маленьким, а помещается в него достаточно вещей для поездки куда-нибудь на пару дней.

Спокойный дизайн

Я показывал рюкзак ярым ненавистникам таких вещей, ну не все любят подобные предметы, считая, что рюкзаки — это для учеников младшей школы. А когда тебе 25 лет, 35 или больше, ходи с портфелем. Или барсеткой. Да хоть с пакетом из Ашана, но только не рюкзаком, странные люди.

Некоторым знакомым он понравился, некоторым нет, но люди уже потихоньку начинают понимать, что рюкзак не обязательно должен напоминать о школьной поре или смущать обилием карабинов, держателей и прочих верёвочек.

Я вот категорически не понимаю, почему так любят выпускать небольшие рюкзаки с перемычкой между лямками. Хочется спросить, ну зачем вы её делаете, она висит и болтается при ходьбе, только раздражает, а практической пользы — ноль. К счастью, тут такой детали нет.

Спинка у рюкзака довольно мягкая, нет прочного каркаса или усилителя конструкции, но в то же время его и не назовёшь бесформенным. Рюкзак практически полностью отделан влагонепроницаемой тканью, я попадал с ним под дождь и снег, содержимое ни разу не промокало.

На рюкзаке нет ярких надписей, название бренда присутствует лишь на детали из кожзама. Хороший вариант для тех, кто не любит кичиться брендами.

Что влезает

Как я уже говорил выше, это рюкзак не для тех, кто хочет свалить в него все свои вещи, нет, он для разумных людей, которые стараются не обременять свою жизнь бесполезными предметами. Короче говоря, не для походов на неделю. А вот для прогулки — самое оно, кинешь зимой термос и отправляешься по лесам.

У рюкзака одно большое отделение для вещей, внутри оно делится на несколько частей мягкой перегородкой. Получаем отсек для большого ноутбука (влезает 15-дюймовый MacBook Pro, остаётся свободное место), планшета. А всё остальное место уже в вашем распоряжении.

Замечу, что полностью раскрыть рюкзак не получится, верх у него расстегивается, но доступ выходит ограниченным. Поэтому, если уложить что-нибудь на самое дно, то придется засунуть руку и копаться буквально наугад, ну или разбирать поклажу. Если бы рюкзак Meizu раскрывался шире, это бы только добавило ему очков.

Рюкзак качественно сделан, за время использования он не облез, не появилось торчащих ниток — никаких изъянов. Понятно, что рюкзак недорогой и все неприятности можно пережить, но всё-таки приятно, когда вещь служит долго.

Дополнительные места

Внутри расположен небольшой отсек на молнии, в него можно положить мелочь, провода, переходники или ключи.

Есть пара кармашков с сеткой — туда влезают документы (паспорт, тонкий кошелёк), телефон или внешний аккумулятор. Опять же, удобно укладывать провода от зарядных устройств.

Снаружи расположен ещё один отсек на молнии, он прикрыт вашей спиной, так что случайно до него никто не доберётся.

По бокам находятся отверстия, куда можно засунуть зонтик или положить бутылку с водой. Влезает и термос небольшого объёма (0,5 литра), но уже с трудом.

Таскать в рюкзаке гору учебников или сменной одежды не получится, а вот необходимый запас вещей на день туда легко помещается. Иной раз укладываешь вещи и думаешь, что для небольшого рюкзака творение Meizu получилось даже слишком вместительным.

Какие проблемы

Да особо никаких, всё хорошо. Я достаточно аккуратно обращаюсь с вещами, так что и спустя полгода рюкзак выглядит как новый. Я думал постирать его или помыть, но пока всё лень. На светло-серой поверхности в двух местах появились небольшие пятна, вляпался в какую-то грязь, вот и заодно попробую очистить.

Сколько стоит

Насколько я знаю, рюкзаки Meizu сейчас не продаются — партию быстро раскупили, ждут новых поставок, цена останется прежней — демократичные 1 990 рублей.

Мнение

Стоит ли покупать рюкзак Meizu? На мой взгляд, да, он заслуживает внимания по нескольким причинам. Он недорогой, хорошо смотрится, да ещё и вместительный. Повторюсь, что это не туристический рюкзак, а вещь для города или небольших поездок.

Будет ли у рюкзака продолжение? Хотелось бы увидеть доработанную версию, чтобы копаться в глубине рюкзака было удобнее, да и второй отсек не помешал бы для разделения вещей. Выходит, нужен увеличенный рюкзак Meizu Backpack Plus.

Илья Казаков снимал видео про этот рюкзак, посмотрите ролик, там наглядно рассказано об этой полезной вещи.

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