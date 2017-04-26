Не знаю как вам, а мне ужасно надоело к концу рабочего дня не чувствовать рук от усталости. Кисти ноют настолько сильно, что даже чашечку чаю нести становиться сложновато. Но что же делать? Я и подкладывала подушечку под клавиатуру, и застилала стол мягкой тканью но ничего не помогало. Каждый вечер мне приходилось заматывать руки эластичным бинтом, потому что после восьмичасового стучания по кнопкам руки отказывались что либо делать дома, а надо было готовить, убирать и так далее. Но решение нашлось само собою, я увидела клавиатуру, которая помогла мне в решении этой проблемы, сообщает http://vkulake.com/.

Ваши запястья будут благодарны.

Клавиатуру Comfort Curve Keyboard 3000 одобрили специалисты по эргономике. Она обеспечивает естественное положение ваших запястий. Преимущества работы с ней вы почувствуете уже в первые минуты. Тонкий и стильный дизайн экономит рабочее пространство и подчеркивает вашу индивидуальность. Вы увидите, как завистливо смотрят на вас коллеги по работе, или же друзья, заскочившие на чашечку чаю. Клавиатура впишется в любой интерьер, строгий офисный стиль, детская комната, уютная спальня или роскошная гостиная. Устройство подчеркнет ваше чувство вкуса, и произведет неизгладимое впечатление на окружающих.

Сейчас предлагаю немного конкретнее поговорить о параметрах этого чудо устройства. Итак:

1. Изгиб: знакомый, но современный. На клавиатуре Comfort Curve все клавиши остались на привычных местах, а их размер не изменился. Тонкий и стильный дизайн экономит рабочее пространство и подчеркивает вашу индивидуальность. Вам не приходиться изучать новую раскладку, которую мы можем наблюдать на некоторых новых моделях, так что работать будет очень удобно.

2. Дизайн клавиатуры Comfort Curve, который утвердили специалисты по эргономике. Дизайн клавиатуры Microsoft Comfort Curve обеспечивает естественное положение запястий, а также простоту использования. Как уже говорилось ранние, к концу дня ваши ручки будут болеть не так сильно, и вы сможете жить полноценной жизнью.

3. Клавиши быстрого доступа к мультимедиа. Управляйте музыкой и видеозаписями и открывайте программу «Калькулятор» с помощью всего одной клавиши.

Как вы успели заметить, долгое провождение за компьютером может быть более комфортным, если правильно подобрать приспособление. И данная клавиатура 3000 прямое тому подтверждение.

Источник: http://vkulake.com/