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Внимание, вопрос! Отвечают банки. Ну и кто самый быстрый?

26.04.2017 17:45 82

Дело было вечером, делать было нечего. Надо же как-то развлечься да помогут нам нейронные сети! Но сети молчали, тогда мы спросили в чатах поддержки у банков, чем же заняться на досуге. На вопрос отвечают «Альфа-банк», «Тинькофф банк» и «Рокетбанк».

Мы спросили @alfabank, @tinkoff_bank и @rocketbank какое кино посмотреть вечером? pic.twitter.com/NKcVqon2w4

— WylsacomRED (@WylsacomRed) 26 апреля 2017 г.

Добрые люди из Тинькова отреагировали быстрее всех, чуть позднее подключилась поддержка из Альфы, а тёплый и уютный Рокетбанк так и молчал.
Альфа обрадовалась, и правильно, поддержка всё быстро сделала.

@jc_ru @tinkoff_bank @rocketbank pic.twitter.com/KdCgNvTbht

— Альфа-Банк (@alfabank) 26 апреля 2017 г.

И тут проснулся Рокет! Лучше поздно, чем никогда. Мобильный этикет, все дела.

Первым ответил @tinkoff_bank , вторым был @alfabank, @rocketbank за 10 минут не отреагировал. Стыдоба :) https://t.co/eIq0OtJhFL

— kazakov (@jc_ru) 26 апреля 2017 г.

Потом поддержка решила пообщаться между собой, решая, как правильно делать SMM.

Внимание, вопрос! Отвечают банки. Ну и кто самый быстрый?

Внимание, вопрос! Отвечают банки. Ну и кто самый быстрый?

Внимание, вопрос! Отвечают банки. Ну и кто самый быстрый?

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Внимание, вопрос! Отвечают банки. Ну и кто самый быстрый?
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