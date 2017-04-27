Apple всегда и во всём стремилась поразить своих пользователей. Это касается не только гаджетов, но и магазинов. В Дубае открылась новая торговая точка компании — Apple Dubai Mall.

Здание высотой 57 метров стало одним из участников программы “Сегодня в Apple”, целью которой является превращение обычных магазинов ритейла в дружелюбное общество для обучения и развлечений.

Конструкция магазина – крылья с моторами, которые реагируют на условия окружающей среды. Они изготовлены компанией Foster + Partners из 340 углеродных стержней.

Старший вице-президент компании по розничной торговле Анджела Арендтс отметила: “Мы рассматриваем такие центры как высокотехнологическое место для учёбы, отдыха и шопинга”.

Смотрю я на магазины Apple и с печалью в глазах думаю о том, когда же у нас будут магазины такого уровня. Не только Apple, а вообще все. Магазины в которых не нужно обходить продавцов стороной с ужасом ожидая того, что сейчас на тебя накинутся и начнут отрабатывать на тебе все техники продаж. Мы пока ждём, а тем временем Apple планирует открыть свои магазины ещё в 495 городах в течение ближайшего месяца.

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