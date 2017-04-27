Грунт – многокомпонентная система, которая имеет свои характеристики. Каждой местности присущи свои географические и геологические особенности. Планируя возведение какого-либо объекта, необходимо произвести инженерно-геологические изыскания для строительства согласно нормативам, действующим в России. Перечень документов – строительных норм и правил (СНиП) — насчитывает около двухсот наименований.

Организации, имеющие лицензию на проведение инженерно-геологические изыскания в Москве:

оснащены: буровой техникой и сертифицированным оборудованием для забора проб; современной лабораторной базой и приборами для проведения анализов и испытаний;

имеют доступ к архивным данным;

содержат штат высококвалифицированных кадров с большим опытом работы в геологоразведке, а также инженеров-аналитиков, способных прогнозировать поведение грунтов вследствие изменения статической нагрузки.

Спектр выполняемых работ

В соответствии с требованиями нормативных документов, проведение геологических изысканий подразумевает:

бурение скважин на определенную СНиПами глубину (зависит от высотности объекта);

отбор проб, лабораторные исследования их физических и химических свойств;

изучение грунтовых вод — глубины залегания и возможного влияния на объект.

Анализ полученных данных

В рамках инженерно-геологических изысканий для строительства проводится камеральная обработка полученных данных, составляется прогноз влияния всех возможных факторов на прочность объекта. Кроме характеристик грунта и грунтовых вод, в расчет принимаются климатические условия, сейсмическая активность зоны, наличие на сопредельных территориях потенциально опасных объектов.

Технический отчет с данными, полученными при проведении геологических изысканий, обеспечит проектировщиков необходимой для расчета фундамента информацией, даст возможность правильно и обоснованно выбрать стройматериалы.

Стоимость работ

На стадии заключения договора с заказчиком обсуждается цена геологии для строительства http://geotop.msk.ru/geologiya-dlya-stroitelstva-chastnyx-domov.html, которая напрямую зависит от объема запланированных работ. В случаях, когда допускается использование альтернативных (более дешевых) способов отбора проб, либо возникает потребность в дополнительных исследованиях, экономически обоснованная стоимость геологических изысканий обязательно согласовывается с заказчиком.