Устройство поступает с такой же комплектацией, как и предшественник: microSD-адаптер, руководство пользователя и кабель microUSB, сообщает http://vhoru.com.ua/.

Блок питания отсутствует.

Наибольшие различия начинаются с внешнего вида. Наш образец белого цвета и имеет глянцевую поверхность. Лично мне больше нравился матовый софт-тач пластик, однако глянцевая поверхность делает устройство более эффектным.

LED-индикаторы переехали на верхнюю грань, а логотип стал рельефным и получил цвет корпуса. Левая грань имеет разъем мультиформатного картридера, у которого остался порт USB 2.0. А на правую грань, с задней части устройства, переехал порт Ethernet.

Лицевая часть устройства получила кнопку включения, углубленную в корпус, клавишу сброса настроек и разъем microUSB для зарядки девайса.

На нижней части присутствуют наклейки со спецификациями и пластиковые ножки.

Габариты однозначно увеличились: длина составляет 115 мм, ширина 80 мм, а толщина — 24 мм. Как следствие, Kingston MobileLite Wireless G3 получил и больший вес — 192 г, по сравнению с 171г в предыдущей версии.

Компания разработала обновленную программу для управления мультимедийным картридером.

Функционал остался похожим на предыдущую программу, однако интерфейс претерпел незначительные изменения: теперь в нижней части программы пользователь быстро сможет выбирать между: главной страницей, музыкой, видео, резервным копированием и настройками. Быстрый доступ к основным функциям — это удобно и легко, за это разработчиков можно только похвалить. Также в настройках появилась возможность настройки сети, работающей на частоте 5 ГГц. Устройство действительно стал работать с интерфейсом беспроводной связи 802.11ac. Но и 2.4 ГГц и стандарт 802.11b / g / n тоже никуда не исчезли, поэтому все же однозначно главная и прогрессивная отличие Kingston MobileLite Wireless G3 от предыдущей модели — это возможность взаимодействия на новой частоте. К тому же устройство может работать в двух диапазонах одновременно. Все остальные функции перешли модели в наследство от Kingston MobileLite Wireless G2

Кроме того, устройство получило больший аккумулятор — его объем составляет 5400 мАч.

Источник: http://vhoru.com.ua/