По словам пострадавшей женщины Дины Митчел, она пользовалась фитнес-браслетом Fitbit Flex 2 две недели, с ним всё было нормально. В злополучный день она сидела и читала книгу, но внезапно фитнес-браслет взорвался у неё на руке. Она сорвала с себя горящее устройство, в итоге получила ожог второй степени, медикам пришлось извлекать из раны остатки расплавленного аксессуара.

В Fitbit начали расследование, выясняя причины происшествия. Но в компании подчёркивают, что речь идёт о единичном случае, ранее подобных инцидентов не было. Вот, что сказали представители компании Fitbit на этот счёт.

Мы крайне обеспокоены ситуацией, в которую попала госпожа Митчел с её браслетом Flex 2. Мы относимся к делу со всем вниманием, потому что здоровье и безопасность клиентов — наша главная цель. Продукты Fitbit созданы и разработаны в соответствии со строгими стандартами и проходят разнообразные испытания для проверки безопасности. Мы уже пообщались с госпожой Митчел по этому вопросу, мы не знаем о других подобных случаях. Так что не видим основания для того, чтобы люди прекращали пользоваться браслетами Flex 2. Как только появятся дополнительные данные по этому вопросу, мы ими поделимся.

Напомню, что 3 года назад Fitbit столкнулась с другой проблемой — ремешки браслетов вызывали раздражение на коже у некоторых пользователей.

Источник: Engadget

Источник