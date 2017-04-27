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Фитнес-браслет Fitbit Flex 2 взорвался на руке

27.04.2017 11:30 82

По словам пострадавшей женщины Дины Митчел, она пользовалась фитнес-браслетом Fitbit Flex 2 две недели, с ним всё было нормально. В злополучный день она сидела и читала книгу, но внезапно фитнес-браслет взорвался у неё на руке. Она сорвала с себя горящее устройство, в итоге получила ожог второй степени, медикам пришлось извлекать из раны остатки расплавленного аксессуара.

Фитнес-браслет Fitbit Flex 2 взорвался на руке Фитнес-браслет Fitbit Flex 2 взорвался на руке

В Fitbit начали расследование, выясняя причины происшествия. Но в компании подчёркивают, что речь идёт о единичном случае, ранее подобных инцидентов не было. Вот, что сказали представители компании Fitbit на этот счёт.

Мы крайне обеспокоены ситуацией, в которую попала госпожа Митчел с её браслетом Flex 2. Мы относимся к делу со всем вниманием, потому что здоровье и безопасность клиентов — наша главная цель. Продукты Fitbit созданы и разработаны в соответствии со строгими стандартами и проходят разнообразные испытания для проверки безопасности.

Мы уже пообщались с госпожой Митчел по этому вопросу, мы не знаем о других подобных случаях. Так что не видим основания для того, чтобы люди прекращали пользоваться браслетами Flex 2. Как только появятся дополнительные данные по этому вопросу, мы ими поделимся.

Напомню, что 3 года назад Fitbit столкнулась с другой проблемой — ремешки браслетов вызывали раздражение на коже у некоторых пользователей.

Фитнес-браслет Fitbit Flex 2 взорвался на руке

Источник: Engadget

Источник

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Фитнес-браслет Fitbit Flex 2 взорвался на руке
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