Мессенджеры для многих плавно вытеснили общение голосом. Серьёзно, я встречал людей, которые уже всерьёз считают, что звонить, когда есть возможность написать, это дурной тон. Вижу в обществе именно такой тренд.

Лучшим мессенджером я считаю Телеграм. Он лёгкий, быстрый, мультиплатформенный, есть моментальная синхронизация диалогов, сохранение черновиков, недавно появились аудиозвонки, в 2015-м — каналы, а чуть позже чаты.

Канал — это лента новостных сообщений. О каждой новой публикации приходит оповещение, но его можно отключить. На канале нельзя отвечать на сообщения или иначе с ними взаимодействовать, только переслать другому пользователю Телеграма.

Канал — это лучший способ доставить сообщение аудитории, эффективнее только прямые звонки каждому. Каналов много, даже у автора этого текста есть свой, но найти интересный сложно — у Телеграма нет собственного каталога и удобного поиска. Расскажем, на что подписаться.

Чтобы перейти к каналу, вбейте название в поиск в Телеграме или кликните по названию.

@CatalogTelegram

https://t.me/CatalogTelegram

Если у Телеграма своего каталога нет, его сделают пользователи сервиса. Здесь собрано более тысячи каналов, чатов и ботов по категориям, на сам канал подписано более 6 с половиной тысяч человек. Каталог регулярно обновляется и содержит практически все самые интересные и полезные ссылки.

@mustreads

https://t.me/mustreads

Ежедневно в сети публикуют сотни тысяч материалов, но не все из них полезны. Автор канала «Мастриды» отбирает самые интересные и полезные статьи на английском и русском языке, даёт краткое описание публикации и добавляет ссылку на полный материал. Тематика самая разная, но все публикуемые тексты заставляют задуматься и тем или иным образом относятся к трендам развития общества, государства, технологий и культуры. На канале больше 19 тысяч подписчиков.

@mustwatch

https://t.me/mustwatch

Идейный продолжатель канала «Мастриды», но фокус не на текстовых материалах, а на видео. Тематика так же разная: от TED-выступлений и университетских лекций до научно-популярных короткометражек и анализов речей Дональда Трампа. Видеоконтент легче для восприятия, поэтому возьмите на заметку. На канале уже больше 11 тысяч подписчиков, это самый популярный канал с видеоконтентом в русскоязычном Телеграме.

@soft_up

https://t.me/soft_up

Автор канала рассказывает о самых свежих и полезных приложениях и Интернет-стартапах. Все они позволят вам оптимизировать каждый ваш день. Подписывайтесь, чтобы сделать свою жизнь более продуктивной!

@themarfa

https://t.me/themarfa

Ещё один канал про приложения и полезности для разных платформ: ссылки, обзоры, сравнения, полезные советы и сервисы. Примечательно, что автор канала контактирует с разработчиками и договаривается о скидках для подписчиков своего канала. Польза очевидна!

@nsmag

https://t.me/nsmag

Канал о науке доступным языком. Интересные новости 1-3 раза в день, спамом не заваливают. Большая база подписчиков, интересные публикации, дружелюбный график постов. Naked Science — проект, созданный далеко не вчера, поэтому в качестве можно не сомневаться. Парни пишут о занимательных вещах. Например, вы знаете, что миф о том, что человек был создан из глины, не такой уж и миф? А как Илон Маск влияет на космоиндустрию? Или может быть вы слышали о самой сложной загадке в мире?

@moviehorse

https://t.me/moviehorse

От технологий и науки к кино. Кинокляча с юмором рассказывает обо всех громких и не очень кинопремьерах. Что посмотреть, а что лучше пропустить — узнаете здесь, в итоге сэкономите время, деньги и нервы. Рекомендуем всем любителям кино.

@excel_everyday

https://t.me/excel_everyday

Эксель — это мощный инструмент, но совладать с ним порой бывает сложно. Особенно если не знать обилие тонкостей, присутствующих в редакторе таблиц. На канал с лайфхаками по Экселю подписано более 13 с половиной тысяч человек, что ясно говорит о востребованности такого контента. Советы, гифки, ссылки — присутствуют.

@aboutSMM

https://t.me/aboutSMM

Если же вы хотите завести собственный канал или просто интересуетесь механиками, тонкостями и кейсами продвижения в Telegram, рекомендуем канал «SMM в Telegram». Большие содержательные посты, нужные и полезные ссылки, очень размеренный график публикаций. Без намёка на спам, только полезная информация по теме.

Будем рады, если поделитесь своими любимыми каналами в Телеграме в комментариях ниже.

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