Китайская Xiaomi выпускает кучу электроники. На некоторых вещах вы не увидите логотип компании, но знайте, что «за спиной» стоит Xiaomi, взять для примера новые часы WeLoop Hey 3S. Вообще ожидалось, что сегодня покажут новый смарт-браслет Mi Band 3, но Xiaomi пошла дальше и представила такое более продвинутое устройство.

Аксессуар для активного образа жизни по данным производителя работает до 30 дней. Ого! Причём тут цветной 1,28-дюймовый LCD-экран с разрешением 176х176 точек, поддержка GPS и GLONASS, датчик пульса, защита от воды. В режиме тренировки с активным GPS часы работают до 25 часов.

Как и положено спортивному аксессуару, часы ведут учёт активности, помогают тренироваться, считая пульс и собирая статистику, а также следят за сном. Кроме того они уведомляют о новых сообщениях, звонках и прочих событиях, работая в паре со смартфоном.

Работают ли они «умным будильником», подбирая оптимальное время для пробуждения, не сообщается. Зато известная цена — всего $78 (539 юаней).

С некоторых ракурсов часы напоминают Pebble, с других — Apple Watch, «дырявый» ремешок радует глаз — рука будет меньше потеть во время тренировки, лишь бы раздражения кожи не было. Но судя по опыту использования браслетов Xiaomi, такого быть не должно.

Для Xiaomi это не первые умные часы такого рода, ранее компания совместно с брендом Amazfit выпускала другой смарт-браслет под названием Xiaomi Huami Amazfit Watch.

Источник: Gizchina

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