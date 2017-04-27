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WeLoop Hey 3S — новые спортивные часы Xiaomi

27.04.2017 10:30 574

Китайская Xiaomi выпускает кучу электроники. На некоторых вещах вы не увидите логотип компании, но знайте, что «за спиной» стоит Xiaomi, взять для примера новые часы WeLoop Hey 3S. Вообще ожидалось, что сегодня покажут новый смарт-браслет Mi Band 3, но Xiaomi пошла дальше и представила такое более продвинутое устройство.

WeLoop Hey 3S — новые спортивные часы Xiaomi

Аксессуар для активного образа жизни по данным производителя работает до 30 дней. Ого! Причём тут цветной 1,28-дюймовый LCD-экран с разрешением 176х176 точек, поддержка GPS и GLONASS, датчик пульса, защита от воды. В режиме тренировки с активным GPS часы работают до 25 часов.

WeLoop Hey 3S — новые спортивные часы Xiaomi

Как и положено спортивному аксессуару, часы ведут учёт активности, помогают тренироваться, считая пульс и собирая статистику, а также следят за сном. Кроме того они уведомляют о новых сообщениях, звонках и прочих событиях, работая в паре со смартфоном.

Работают ли они «умным будильником», подбирая оптимальное время для пробуждения, не сообщается. Зато известная цена — всего $78 (539 юаней).

WeLoop Hey 3S — новые спортивные часы Xiaomi

С некоторых ракурсов часы напоминают Pebble, с других — Apple Watch, «дырявый» ремешок радует глаз — рука будет меньше потеть во время тренировки, лишь бы раздражения кожи не было. Но судя по опыту использования браслетов Xiaomi, такого быть не должно.

WeLoop Hey 3S — новые спортивные часы Xiaomi

Для Xiaomi это не первые умные часы такого рода, ранее компания совместно с брендом Amazfit выпускала другой смарт-браслет под названием Xiaomi Huami Amazfit Watch.

WeLoop Hey 3S — новые спортивные часы Xiaomi

Источник: Gizchina

Источник

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