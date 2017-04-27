Если откроете страничку с поиском Google, то вы увидите странный мрачный «дудл». Если присмотреться, то можно заметить, как в воде отражается название поисковика, а сбоку выглядывает какое-то существо. И что это за одичавший покемон?

160 лет назад родился Теодор Киттельсен. Норвежский художник, работая смотрителем маяка, выработал свой стиль графики, рисуя мрачные долины, болота и скалы, покрытые зловещим туманом. Воображение захватывает своеобразная атмосфера, на картинах оживают мифические монстры, ведьмы и прочие недружелюбные существа.

Причём творчество не пропадало зря — изображения использовались для иллюстраций детских сказок в книжках конца 19-начала 20 века. Да, суровое было детство у детей, которым предстояло вырасти и окунуться в годы Первой мировой войны. Самое знаменитое творение Киттельсена — книга «Чёрная смерть», она рассказывает о эпидемии чумы в Европе середины XIV века. Картины жуткие, не даром их используют для своих обложек современные норвежские блек-метал группы.

Вообще можно дождаться вечера, включить этот ролик и смотреть на картины под странную музыку, напоминающие мотивы из фильмов ужасов.

Но не всё творчество было таким мрачным, яркие пейзажи тоже появлялись на свет.

Авторпортрет вообще прекрасен!

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