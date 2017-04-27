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Что за ужасный дудл показывает Google?

27.04.2017 10:00 1066

Если откроете страничку с поиском Google, то вы увидите странный мрачный «дудл». Если присмотреться, то можно заметить, как в воде отражается название поисковика, а сбоку выглядывает какое-то существо. И что это за одичавший покемон?

Что за ужасный дудл показывает Google?

160 лет назад родился Теодор Киттельсен. Норвежский художник, работая смотрителем маяка, выработал свой стиль графики, рисуя мрачные долины, болота и скалы, покрытые зловещим туманом. Воображение захватывает своеобразная атмосфера, на картинах оживают мифические монстры, ведьмы и прочие недружелюбные существа.

Причём творчество не пропадало зря — изображения использовались для иллюстраций детских сказок в книжках конца 19-начала 20 века. Да, суровое было детство у детей, которым предстояло вырасти и окунуться в годы Первой мировой войны. Самое знаменитое творение Киттельсена — книга «Чёрная смерть», она рассказывает о эпидемии чумы в Европе середины XIV века. Картины жуткие, не даром их используют для своих обложек современные норвежские блек-метал группы.

Что за ужасный дудл показывает Google?

Вообще можно дождаться вечера, включить этот ролик и смотреть на картины под странную музыку, напоминающие мотивы из фильмов ужасов.

Что за ужасный дудл показывает Google?

Но не всё творчество было таким мрачным, яркие пейзажи тоже появлялись на свет.

Что за ужасный дудл показывает Google?

Авторпортрет вообще прекрасен!

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