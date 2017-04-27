Galaxy Tab Pro S от Samsung работает на полноценной Windows, даже в режиме планшета. В стандартный комплект положили и чехол-клавиатуру, которая при помощи магнитов превращает планшет в ноутбук. И на вид, и на ощупь все красиво и качественно. Сразу заметно что устройство ориентировали на пользователей бизнес-класса, сообщает http://gorod-zlatoust.ru/.

Если говорить про сочетание компактности и производительности, то Samsung в этом плане показала отличный результат. Планшет действительно очень легкий и тонкий, а клавиатура по толщине практически такая же, как и любой Smart Cover. Также порадовал тачпад. Как по мне, он даже удобнее, чем во многих полноценных ноутбуках. Но не рекомендую носить этот гаджет в разложенном виде, как обычный ноутбук. Все-таки, это чехол, а не прочный металлический корпус. Тем более, что сама трансформация в ноутбук проходит весьма эффектно. Ведь никто из окружающих не ожидает, что у обычного планшета в тонком чехле появится клавиатура. Менять расположение экрана, как в обычном ноутбуке, к сожалению, нельзя. Но вы можете выбрать между двумя удобными положениями.

Но зато после окончания работы, в сложенном состоянии он будет не толще обычной офисной папки. А это значит, что он легко поместится в любой портфель, и больше нет нужды носить с собой не респектабельную сумку для ноутбука.

Особенно удивляешься компактным габаритам этого планшета, когда узнаешь, какое железо в него поместили производители. Прежде всего, стоит рассказать о процессоре нового поколения от Intel Kor M3. Процессор имеет всего два ядра по 2,2 ГГц, но в реальной работе эти два ядра легко превзойдут 4 старые, при этом будут потреблять значительно меньше электроэнергии. Помимо этого под капотом устройства 4 Гб оперативной памяти, 128 встроенной, а также аккумулятор на 5 200 мАч. И все это каким-то чудесным образом поместилось в корпус 6-мм толщины. Скажу честно, до этого я не проверяла тест производительности, но сейчас могу с уверенностью сказать, что Tab Pro 3 оценен в топовые 170 тысяч баллов, при этом используя всю эту начинку в полной мере, трансформер может прослужить рабочий день без подзарядки, а именно — до десяти с половиной часов.

Естественно, если вы не будете использовать его беспрерывно, то жизнь без подзарядки легко можно будет растянуть до двух суток.

Есть в устройстве и две камеры, обе на 5 Мп, но что редко встречается — фронталка снимает поярче основной.

Источник: http://gorod-zlatoust.ru/