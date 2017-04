Место — кафе, самолет, кровать, офис, ресторан, прогулка, кафе, парк, центр города, не центр города, бар, где в ожидании соратников можно выпить стакан пива и почувствовать позитивные вибрации. Время — любое, день, утро, вечер, ночь. Название — наушники Bose QuietControl 30.

Обычно в Bose наушники с шумоподавлением называют QuietComfort, но для тридцатой модели сделано исключение в силу одной из очень важных особенностей: уровень шумоподавления здесь можно регулировать. Причем, можно это делать и в программе, и прямо с пульта. Знакомьтесь. Устраивайтесь поудобнее. Покажу вам свою тихую гавань.

Тихая гавань

Так я назвал QC30 в меню bluetooth-устройств. Активное шумоподавление имеет свои плюсы, потому что во всех упомянутых местах наушники помогают уменьшить уровень шума, попадающего к вам в уши — заранее скажу, что полностью справиться с посторонними звуками не получится, тут нужны Bose QC35 или еще пара моделей. Но, жить становится гораздо проще. Устроены QC30 так, на гибком ожерелье, где спрятана электроника, находятся два кабеля с наушниками. Кнопки на пульте ДУ помогают управлять воспроизведением, регулировать уровень шумоподавления, громкость, во время прогулки или в общественном транспорте можно не доставать телефон — не забывайте про Siri или другого голосового ассистента.

Хотя, что-то мне не очень нравится такой стиль статьи. Нужно добавить небольшое пояснение.

Ну, например, как работает ANC, то есть Active Noise Cancellation, то есть активное шумоподавление. В маленьких чашечках QC30 стоят микрофоны. Они улавливают окружающие звуки, процессор переваривает информацию и на динамики эти же звуки подаются в противофазе, одно давит другое, змея кусает себя за хвост, можно спать в самолете, не думать о детях и турбинах, можно работать в кафе, не подслушивая разговор парочки за соседним столом. То есть, становится относительно тихо.

И за это инженерам Bose большое человеческое спасибо.

Допы

Из дополнительных вещей, понравившихся за пару месяцев использования — очень удобные насадки StayHear +, они сделаны специально для наушников Bose, в комплекте три размера. Силиконовый вкладыш позволяет таскать наушники часами без дискомфорта, главное, в самом начале подобрать размер. Советую попробовать разные.

Толково сделано приложение Bose Connect, есть обновление ПО по воздуху (уже вышло как минимум одно), передача звука из одного источника сразу на пару беспроводных наушников Bose, поддерживаются QC35, QC30, Wireless Sport/Wireless Sport Pulse и SoundLink с Bluetooth. Не раз и два в поездках смотрели на iPad кино таким образом, понравилось — естественно, Connect можно поставить и на планшет тоже. Приложение для Android тоже существует.

Носить наушники удобней всего оказалось не поверх воротника, а прямо на шее, неприятных ощущений от «ожерелья» нет. Материал приятный на ощупь, следы использования не особо заметны. Обратите внимание, создатели QC30 особо не парились насчет внешнего вида — если для вас важно что-то показать окружающим, лучше выбрать иное устройство.

Здесь ставка сделана на удобство и комфорт пользователя; подключил, подобрал насадки, радуйся. Пульт ДУ с поддержкой NFC, кнопки легко нащупываются, если разговариваешь на улице, лучше поднести его поближе к губам — вас слышно практически в любой ситуации.

Да, кнопка включения находится на внутренней части ожерелья, очень тугая, рядом пара световых индикаторов. Голосовые уведомления сделаны хорошо, правда, пока еще не сделали подсказки на русском языке. Наушники подсказывают, к чему подключены, оставшееся время работы, если идет вызов, об этом тоже говорят — мол, поступил звонок. Руководство пользователя прямо в программе Bose Connect, там же таймер автоотключения для любителей послушать подсказки перед сном.

Да, вот еще что. В комплекте есть черный круглый чехол для наушников, честно, я его даже не ношу; QC30 вмещается в карман куртки, в карман сумки, в карман рюкзака, так что за сохранность не переживаю — пока с наушниками ничего не случилось, несмотря на суровое обращение.

Время работы около десяти часов, для зарядки можно использовать любой кабель microUSB. Заряжаются наушники за два с половиной часа, пока заряжаются, слушать нельзя. В общем — нормально. Любимые AirPods работают около пяти часов, BeatsX около семи часов, ну а с QC30 можно жить день с утра и до вечера. Да и потом, у всех нас же есть внешние аккумуляторы, кабели, так что — нормально, хватает, с запасом.

Каких-то глюков и прочего за пару месяцев не заметил. На морозе не выключались, лайтовые спортивные занятия выдержали (хотя, защиты от пота нет, лучше не экспериментируйте), носить удобно, слушать приятно. В самолете наушники показали себя с лучшей стороны, в Bose делают идеальные инструменты для путешествий — имейте в виду, если вы слышите голос, то это абсолютно нормально. Согласно всевозможных правил, компании, производящие устройства с шумоподавлением, должны заботиться о том, чтобы вы слышали других людей.

Так не пропустите объявление в аэропорту или если что-то говорит КВС. Ну, хотя бы успеете выдернуть наушник. Регулировка шумоподавления как раз помогает в разных ситуациях выбирать нужный уровень — тяжело об этом рассказать, советую самим попробовать. На полном уровне ANC cнимаешь в кафе наушники и понимаешь, БОЖЕ КАК ЖЕ ТУТ НА САМОМ ДЕЛЕ ГРОМКО. У тебя там играет миксяка жирный, тишь, гладь, а тут какая-то перепалка как на базаре. И в самолете такая же история.

Кстати, если в программе Bose Connect вы переведете ползунок до упора влево, то станет прекрасно слышно окружающий мир, даже с усилением. При желании можно общаться с людьми, не дергая наушники туда-сюда.

Музыкальная гавань

Традиционный для Bose шикарный звук есть и тут — плотно, чувствуется сцена там, где нужно ее чувствовать, нет ощущения беспроводных наушников. Но, если говорить о музыке, то чувствуется, что настраивали для самых разных жанров и самых разных потребителей.

Потребители в отзывах на странице продукта на официальном сайте согласны с мнениями журналистов, пишут так: «I loved it the moment i plugged it into my ears. I cant imagine how much i missed travelling without it. Don’t hesitate to buy one». И вот так: «Sound quality is superb».

Подтверждаю, «саунд» действительно «суперб», причем не только относительно самых разных треков, с Bose QC30 очень комфортно слушать подкасты, смотреть кино в ночи (с «шумодавом» это отлично делать, словно один в кинозале) или смотреть сериалы в кафе, что я и собираюсь сделать, когда допишу этот текст. Пока слушаю последний выпуск «Отвратительных мужиков», смотрю на дождь за окном и думаю, как бы поудобней без зонта допрыгать до машины.

(интересно, чего чувак на фото такой изумленный)

Напоследок — Bose QC30 стоят каждого рубля и вы не пожалеете о покупке, особенно если ведете активный образ жизни, путешествуете, работаете в разных условиях. Ну а тем, кто уже знаком с техникой Bose — просто крайне рекомендую, наверняка оцените тихую гавань по достоинству.

Технические характеристики:

Традиционно в Bose не раскрывают технические характеристики устройства.

Цена — около 20000 рублей.

Оценки:

Дизайн, материалы: 4 (напомню, тут главное — комфорт, а не имидж)

Комплект поставки: 5

Удобство: 5

Звук: 5

Долговечность и возможность использования с разными устройствами: 5

Совместимость с устройствами Apple: 5

