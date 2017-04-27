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Новый клип «Ленинград» — «Экстаз». О богатой духовной жизни!

27.04.2017 14:15 246

Группу «Ленинград» и Сергея Шнурова можно ненавидеть, а можно выучить все песни наизусть и стать звездой корпоративных пьянок. Новый клип снят по мотивам песни «Экстаз», оцените эти 10 драматичных минут.

О чём это видео? О нас, о мечтах и несбывшихся надеждах, о лучшем мире и текущей реальности. В общем, как обычно, ролик затрагивает нашу жизнь, этим и цепляют подобные клипы. Снят красиво, кинематографично, хоть на большой экран выпускай. Осторожно, по сюжету там матерятся, а простонародные слова не заглушили!

В главных ролях снялись Светлана Ходченкова и Антон Филипенко. Клип с постельными сценами, но без возрастных ограничений. Где та грань между лёгкой пошлостью и порно? Каждый решает сам, вангую, что ролик точно станет хитом.

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Новый клип «Ленинград» — «Экстаз». О богатой духовной жизни!
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