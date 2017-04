Как мы уже рассказывали, Xiaomi на этой неделе провела презентацию в Москве. Позднее старший вице-президент компании в интервью изданию РБК объявил о планах на будущее.

Агрессивная цель — войти в пятерку лучших вендоров на российском рынке.

Амбициозные планы компании — это хорошо, но что будет на самом деле? Сейчас российское представительство Xiaomi начинает борьбу с «серым» рынком. Покупателям такой подход не понравится, когда таможня станет массово разворачивать посылки с телефонами Xiaomi из китайских магазинов.

Какими же устройствами вы пользуетесь? Ответит на вопрос статистика из Яндекс.Метрики. Возьмём конкретный пример, наш сайт. Ежедневно к нам заходят 30-40 тысяч человек, причём большинство посетителей читает нас со смартфонов.

На первом месте — iPhone, на втором — разнообразные Samsung, на третьем — Xiaomi. На четвёртом и пятом месте техника Meizu и Sony.

Вот и поговорим о Xiaomi подробное, я взял выборку за последний квартал (с конца января до конца апреля). Давайте посмотрим, какие Xiaomi выбираете вы.

Xiaomi Redmi Note 3

Самым популярным Xiaomi среди наших читателей оказался этот смартфон — Redmi Note 3. Он дебютировал в конце 2015 года, судя по ценам на Яндекс.Маркете, средняя цена — 11 000 рублей. Чем он хорош? Металлический корпус, большой 5,5-дюймовый экран с высоким разрешением, камеры на 13 и 5 мегапикселей, процессор MediaTek Helio X10 и батарейка на 4000 мАч, сканер отпечатков пальцев.

Несмотря на то, что по меркам мобильных устройств телефон уже относительно старый, 1,5 года в продаже — это возраст, тем не менее, это практичный и универсальный вариант на все случаи жизни. Если посмотреть на более современные Xiaomi такого же формата, особой разницы в дизайне не увидите, разве что начинка стала помощнее.

Xiaomi Redmi 3S

На втором месте идёт Xiaomi Redmi 3S — очень популярный и недорогой телефон. Средняя цена по Яндекс.Маркету — 9 000 рублей. За эти деньги получаем металлический корпус, сканер отпечатков, 5-дюймовый экран, процессор Snapdragon 430 и ёмкий аккумулятор на 4100 мАч. Всё, что надо и недорого.

Xiaomi Redmi 4

Третье место занимает Redmi 4 (обзор). Телефон появился в прошлом году, но быстро завоевал популярность. По сути — это продолжение Redmi 3S, модель начального уровня. Доработанный дизайн металлического корпуса, сканер отпечатков, хороший экран с 5-дюймовой диагональю, такой же большой аккумулятор. Новый хит продаж стоит даже дешевле старого Redmi 3S — около 7 500 рублей по Яндекс.Маркету, чудеса.

Xiaomi Mi5

Любопытно, что следом идёт прошлогодний флагман Xiaomi. Mi5 получился, на мой взгляд, спорным устройством, старый Mi4 мне нравился больше. Но покупателям он пришёлся по вкусу, особенно когда цена опустилась вниз. Тонкий корпус, небольшие размеры — найти телефон с топовым железом и компактными габаритами сейчас сложно. Да и стоит он адекватно — около 13 500 рублей, если судить по Яндекс.Маркету.

Xiaomi Redmi Note 4

Пятое место занимает Xiaomi Redmi Note 4 (обзор), телефон появился почти через год после анонса Redmi Note 3, стал его логичным продолжением. Дизайн почти такой же, процессор поставили помощнее, теперь там MediaTek X20, но суть концепции не изменилась — смартфон с большим экраном и жирной батарейкой.

Перечислять другие Xiaomi в этот раз я не буду, главное, что вы, пользователи, сами голосуете за интересные модели.

Думаю, что этот пример показателен: Xiaomi пользуется популярностью. По крайней мере среди тех, кто читает наш сайт и смотрит ролики. Возможно, септики скажут, что подборка слишком специфическая, потому что тут нет данных по всей России. Но за последние 2 года о Xiaomi узнали если не все, то многие любители электроники.

