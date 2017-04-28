Если же говорить о гарнитурах, то Xiaomi, Oneplus и Umi изготавливают под своим брендом линию гарнитур. В эту же корпорацию изготовителей успешно присоединился и Doogee. Их новые вакуумные наушники производятся под названием Doogee Vienna, то есть Вена по-нашему, и сейчас мы с вами вместе выясним, стоят ли они звания города, который является всеевропейским центром музыкальной культуры, сообщает http://glashataj.info/.

Корпус наушников состоит из сочетания двух материалов — алюминия и пластика. Конечно, найдутся те, кто скажет, что им такое исполнение не пришлось по вкусу. Но даже Венский государственный оперный театр «Штатсопер» (Staatsoper), который называют музыкальной Меккой не только Европы, но и всего мира, сначала раскритиковали за дизайн. Гарнитура Doogee Vienna имеет полупрозрачные силиконовые амбушюры, которые, в отличие от Xiaomi Piston V2, названными одними из лучших бюджетных наушников-затычек в прошлом году, обладают белым цветом и имеют куда более сложную конструкцию двойного типа. Шнур наушников целиком резиновый и не обладает оплеткай, которая, как вы и сами знаете, со временем просто разрыхляется. Есть здесь и пульт управления с микрофоном, который расположен на шнурке, идущий к правому уху. Однако он уже изготовлен из пластика «под металл».

Звук. С точки зрения качества звука — Doogee Vienna невероятные до безобразия. Они шумные. Высокие частоты хорошо проработаны. Но наибольшего внимания здесь заслуживают именно низкие частоты и бас, они максимально погружают вас в такие стили музыки, как хип-поп, рок-н-ролл и Deephouse. А вот привычные для Штатсопер классические мелодии, к сожалению, будут воспроизводиться в них не так естественно и немного отстраненно. Однако, если вы дружите с руками и вам на ухо никто не наступал, то взяв дирижерскую палку, и поиграв немного с настройками эквалайзера в телефоне, даже песня Yesterday в исполнении оркестра Джеймса Ласта зазвучит здесь очень аутентично.

Наушники выглядят так стильно, что хоть в рамку ставь, и еще при этом звучат громко и чисто. Ну а вишенкой на этом торте станет цена, которая начинается от $10. Поэтому, без сомнения, наша пальма первенства среди наушников-затычек теперь по праву переходит к Doogee Vienna.

Источник: http://glashataj.info/