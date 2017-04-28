На сегодняшний день, к сожалению, существует масса заболеваний, которые необходимо постоянно лечить. Сегодня мы вам расскажем о таком неприятном воспалении, как гидраденит. Это болезнь, которая связана с воспалительными процессами потовых апокринных желез, протекающее с нагноениями. Чаще всего подобное воспаление проходит на подмышечных зонах и паховых складках. Реже, но, все-таки, встречается на сосках и наружных половых органах. Обращаем внимание, что люди преклонного возраста и дети подобным заболевание не страдают.

Это говорит о том, что процесс функционирования потовых желез является разным у каждого человека в различных возрастных категориях. Заболевание развивается в том случае, если в кожный покров через волосяной фолликул попадает инфекция. При наличии отличного иммунитета, последствий попадания инфекции может и не быть. Однако, помимо инфекционного попадания, заболевания может развиваться на фоне гормонального дисбаланса, травмы волосяного покрова, дисфункции потовых желез, а также общая нестабильность работы иммунитета у человека. Как правило, подобное заболевание не замечается. Оно не имеет ярко выраженных последствий, единственное, что может беспокоить человека, это дискомфорт в той области, где появился гидраденит. Изначально человек сможет наблюдать покраснения, затем воспаление, которое перерастает в нервную чесотку. При контакте с одеждой, болевые ощущения могут усугубляться.

Обращаем ваше внимание, что метод «само пройдет», в данном случае, не работает. Дело в том, что вам необходимо будет отправиться на обследование к специалисту, чтобы он назначил лечение. Если во время не обратиться к врачу, то пораженный участок кожи станет грубеть и покроется красным цветом. Для того, чтобы пройти диагностику заболевания, пациент медицинского центра должен будет сдать общий анализ крови и исследования венозной крови, чтобы установить уровень иммунитета. После того, как диагноз будет установлен, необходимо незамедлительно пройти курс лечения. Для того, чтобы избавиться от неприятного заболевания терапевтическим путем, необходимо полностью изменить режим питания, вести здоровый образ жизни и употреблять специализированные медикаменты. Первые два признака лечения необходимы для того, чтобы восстановить уровень иммунитета, без которого медикаментозное лечение будет бездейственным.