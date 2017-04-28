Компания Гугл в конце прошлого года выпустила новый вариант Андроида — Android Nougat. Эта операционная система является очень популярной во всем мире. Как известно, мир поделился на два варианта мобильных операционных систем – Android и iOS. Это уникальные разработки профессиональных программистов, которые с каждым разом достигают все больше успеха среди любителей инновационных новинок. Открыв для пользователей седьмую версию андроида, мы смогли вынести самые яркие фишки, которые открыты для каждого пользователя в сети.

Самым главным преимуществом данной операционной системы, стала ее многозадачность. Это отличная возможность для тех пользователей, которые привыкли полноценно использовать свое устройство, задавая ему несколько задач сразу же. Интересно то, что существует специализированное приложение, с помощью которого можно будет открывать дополнительные приложения на одном экране. Согласитесь – это совершенно новый уровень пользования инновационными технологиями в интернете. Большой популярностью пользуется то, что на любом устройстве можно воспользоваться свайпом. То есть, в переводе с английского — это скольжение. Данная возможность будет полезна бизнесменам, которые хотят иметь «все под рукой», не пользуясь внутренними доступами операционной системы. Еще одним преимуществом является тип панели управления «гамбургер». Это уникальная возможность устанавливается во внутренних настройках, которая содержит каталог.

Интересно то, что с помощью данной функции, вам не нужно будет отображать полный список элементов, на главной странице будет четко указана та информация, которая необходима. Вход в пункты может осуществлять только при потребностях. Увеличение экрана и всех иконок меню – это возможность для каждого пользователя операционной системой андроид. Несмотря на то, что ранее можно было самостоятельно выставить крупный или мелкий шрифт, то сегодня можно будет увеличить не только шрифты, но и сами иконки и значки. Благодаря функции «контроль нагрева», ваше мобильное устройство не будет нагреваться. Вы сможете быстро получить желаемый эффект, воспользовавшись дополнительными возможностями услуги. Здесь программа будет сама контролировать работу приложения и в случае перенагрева, уведомит вас. Существует еще множество дополнительных функций, которые можно будет использовать в своей работе с операционной системой.