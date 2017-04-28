Начну со Swims Vancouver Coat, вообще компания Swims изготавливает качественные галоши, некоторым очень смешно читать про галоши, но вот когда уничтожаешь дорогую пару обуви в московской жиже, то тут не до смеха.

Даже перемещаясь на машине, все равно сталкиваешься с грязью — у водителей грязная правая пятка, та, что стоит на коврике. Поэтому, года два как подсел на Swims, покупал и такие, и сякие, аксессуар себя проявил очень хорошо.

В компании, кроме галош, выпускают и более-менее обычную обувь, и одежду, недавняя новинка — Swims Vancouver Coat, парка для дождливой погоды. Сделана из трехслойного материала, защищает от дождя, дышит, можно пойти за грибами, можно гулять в ПГ в любую погоду. Жилет в комплект не входит, но подразумевается — вообще, современный теплый жилет вещь функциональная и совершенно необходимая для любого человека. Под все подходит, уют, тепло, комфорт.

Полагаю, холодное лето 2017-го года как раз для Swims Vancouver Coat и триста пятьдесят долларов за такую штуку — вполне нормальная цена. Вот поедете на «Дикую мяту» или на альфа фьюче пипл, будет вам по фигу гуляние под дождем, тогда как все остальные будут сидеть по палаткам — тогда и вспомните мои слова.

Вторая вещь, колоночка Bang&Olufsen Beoplay P2 — вроде, еще одна портативная АС среди сотен других, но бэнги тем и ценны, что выдумывают интересные подходы.

У P2 есть сенсор для быстрого начала воспроизведения, слоган Amplify Anywhere тут не просто так, предполагается, что ты как бы украшаешь окружающую действительность, включая музыку, подходящую под ситуацию.

Придумка очень хорошая, но есть тут и другие особенности. Например, управление движением, сенсоры, приложение для iOS с удобными настройками пресетов, колоночку можно повесить на турник, если пойдете заниматься на улице. Интересно, что уже есть официальное видео на русском языке.

Интересно, что в Bang&Olufsen в прошлом году к весенне-летнему сезону показали маленькую A2, ну а теперь P2, карманный формат в это время особенно актуален. Несмотря на размер, материалы тут отличные, сверху алюминий, внизу приятный пластик, базовая защита от воды и пыли, бросать в бассейн не надо, брызги P2 выдержит. Для зарядки используется USB-C. Короче, за 170 евро — крутая игрушка, даже мое железное сердце не выдерживает напора и, скорее всего, через недельку прикуплю себе.

А вот и видео про Amplify Anywhere — атмосферно!

Чтобы закончить на сегодня с музыкальной теме, вот еще одна штука, в русских СМИ про марку не было ни слова, но я люблю Master & Dynamic и слежу за происходящим. Вместе с архитектором David Adjaye — а это один из самых крутых архитекторов В МИРЕ — сделали колонку MA770 Wireless Speaker.

Выглядит не то, что необычно, а вообще ни на что непохоже, мне чем-то напомнила эта тема старые дизайнерские ноутбуки Dell. На фото размер непонятен, но я упомяну вес, 16 кг. Три динамика, три усилителя класса D, мощность 100 Вт, есть Wi-Fi и Bluetooth. Короче говоря, универсальная, современная и довольно дорогая вещь, просят $1800.

Вот вид сзади.

Сандали Y-3 Casa Sandal. Видимо, в прошлом году вещь разошлась как положено, в этом году решили продолжить, в продаже сейчас две модели, синяя и черная с белой подошвой, как на фото.

Цена на официальном сайте 320 евро, у нас в некоторых магазинах сандали продают по 18000 рублей (например, видел в Top Style во Внуково). На некоторых сайтах очень позитивные отзывы, чуваки пишут, что обычные Casa носить не будут никогда и ни за что, но вот такие сандали летом настоящее спасение.

Подошва удобная, можно водить машину, нога открыта, ну а что там думают окружающие — если честно, насрать. Свое удобство гораздо важнее.

Наконец, трейлер CoD про Вторую мировую. Игра будет называться Call of Duty: WWII, глядя короткое видео, можно вспомнить все фильмы и сериалы про ВОВ последнего десятилетия, «Спасти рядового Райана», «Ярость», «Братья по оружию» — дело вовсе не в штампах, саму войну нам показывали и так, и этак.

У Sledgehammer Games, конечно, есть козырь, шутеров по тому периоду в последнее время мало, технологии изменились, подросло поколение, с кем можно поговорить на тему мировой войны; BF1 никуда не делась, но это, по сути, альтернативная первая мировая, особенно мультиплеер. В ноябре посмотрим на Call of Duty: WWII, я что-то уже даже оформляю предзаказ, вот-вот, почти.

С этими мыслями уходим на перерыв, встретимся после первомая!

Источник