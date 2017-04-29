Суббота, 29 Апреля

Английский фанат может возглавить сборную

29.04.2017 12:44 164

Английский фанат может возглавить сборную

Провальное выступление английской сборной на чемпионате Европы по футболу, который проходит во Франции, вынудило Футбольную ассоциацию Англии заняться активный поиском нового тренера, сообщает http://dynamo-kiev.com/. Желание возглавить сборную «трёх львов» изъявил один из футбольных болельщиков — англичанин Уильям Уилсон. Он отправил резюме, в котором написал, что его опыта и сил достаточно для того, чтобы команда стала чемпионом уже через 2 года, на Чемпионате мира 2018. Он получит официальный ответ от представителей ассоциации, которые пообещали, что рассмотрят кандидатуру Уильяма.

По сообщению Яни Оураба, являющегося представителей Футбольной ассоциации Англии, все были шокированы вылетом команды с Евро-2016. По этой причине руководство федерации приняло решение о кардинальном пересмотре отношения к тренерскому составу. Наставник сборной Рой Ходжсон и его тренерский штаб были отправлены в отставку. Теперь федерация готова к рассмотрению абсолютно каждой заявки на пост главного тренера Англии. Ранее сообщалось, что голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа был крайне возмущён поведением главного тренера команды, выбравшего, по его мнению, ошибочную тактику для игры с валлийцами, из-за которой бельгийцы проиграли и покинули турнир. Вратарь заявил, что тренеру следует уйти в отставку. Куртуа также отметил, что проигрыш на чемпионате Европы является более обидным, чем в финале Лиги Чемпионов.

Он считает, что тренерская ошибка привела к тому, что команда упустила шанс на выход в полуфинал. Говоря про Евро-2016, нельзя не сказать о болельщике, который выбежал на поле, чтобы сфотографироваться с лидером сборной Португалии Криштиану Роналду. Фаната по имени Шамшир Карими, выбежавшего на поле в матче 1/4 финала между поляками и португальцами, накажут за подобное поведение. Аргументируя свои действия, молодой человек сказал, что Роналду — его идол. Теперь болельщик обязан заплатить 500 евро штрафа. Кроме того, ему временно запрещён въезд во Францию. Следует отметить, что это не первый подобный случай. Ещё одному поклоннику Роналду, выбежавшему на поле перед игрой, удалось не только обнять футболиста, но и сделать совместное фото.

Источник: http://dynamo-kiev.com/

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