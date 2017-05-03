Всем привет. «Смотри в Оба» – еженедельная рубрика, в которой мы делимся с вами интересными фильмами и сериалами в нескольких категориях: новое кино; старое кино, которое стоило бы пересмотреть; крутой сериал и иногда сюда будут попадать интересные YouTube-шоу. Начнём.

Прочь/Get Out (2017)

Вчера сходил на этот фильм и вам советую. Необычная история о взаимоотношениях белой девушки и темнокожего парня. Девушка хочет познакомить своего парня с родителями в загородном доме, которые не знают, что дочь встречается с темнокожим. Сюжет как бы намекает на тему межрасовых неприязней, но итог непредсказуем и куда более оригинален. Фильм смотрится на одном дыхании и довольно быстро заканчивается. «Прочь» относится к категории детективов и ужасов, хотя мне фильм показался больше триллером. Тут нет затянутых сцен, все разжёвывается и подаётся на блюдечке быстро и без лишней шелухи. Про один из ключевых и, казалось бы, непредсказуемых поворотов сюжета я догадался ещё до похода в кино, но концовка немного удивила. В фильме присутствует забавный темнокожий юмор. Совсем чуть-чуть. Сходить в кино стоит.

Корабль Призрак (2002)

Раньше умели делать фильмы ужасов. Со вкусом, с интересным и не предсказуемым сюжетом. Несмотря на то, что фильмов про утерянные корабли существует уйма, Корабль Призрак может похвастаться действительно запоминающимися кадрами и поворотами сюжета, которые останутся в нашей памяти надолго. Даже сейчас, полностью зная всю сюжетную линию фильма и понимая, что ключевой особенностью ленты является неожиданный поворот в сценарии, его по-прежнему приятно смотреть. Что я и сделал на днях, пересмотрел и вам советую.

Твин Пикс (1990)

Мне стыдно признаться, я не смотрел Твин Пикс. И охотно исправляю эту ситуацию. В 2017 году смотреть сериал из далёкого прошлого вдвойне интересней. А причины начать смотреть Твин Пикс две: первая причина – скоро выходит третий сезон, спустя 25 лет передышки. Вторая причина – очень круто смотреть, как 25 лет назад, не имея в арсенале мощного съёмочного оборудования, команда во главе с Дэвидом Линчем снимала картины, которые держат в напряжении с первой серии даже в 2017 году. Американская глубинка, театральное по сегодняшним меркам поведение актёров и очень специфический юмор – в Твин Пикс влюбляешься с первых серий. Просто отложите все сериалы и все, что вы там смотрите – начните смотреть Твин Пикс.

Канал на YouTube: Питер Маккинон

Новая звезда на YouTube, человек, который, на мой взгляд, сделал невозможное и в 2017 году смог «поднять» канал почти в пол миллиона подписчиков за несколько месяцев рассказывая про не самую популярную тему – фотографию и съёмку видео. Питер ещё раз доказывает, что популярность на YouTube в большей мере зависит от самой личности автора, а не от выбранной темы. Очень живая подача материала, качественная съёмка и позитив. Рекомендую.

P.S. В комментариях предлагайте нам свои варианты старых фильмов, которые вам запомнились и которые на ваш взгляд стоит пересмотреть.

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