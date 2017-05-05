Читаю на днях новости о том, что в России «заворачивают» посылки со смартфонами Xiaomi и задаю себе вопрос: а зачем жители России покупают дешёвые смартфоны в Китае, если дешёвые Xiaomi уже продаются официально в их стране.

Пошёл в наш редакторский чатик Telegram и прям так и спросил. Ответ был простой: «В Китае на 1000 рубчиков дешевле и луДше».

Неужели цена и такая минимальная разница заставляет людей идти на риски, да и к тому же достаточно долго ждать, пока доставят устройство?

Для этого две весомых причины: существенная разница в цене и отсутствие модельного ряда в России.

Первая причина мне не понятна, так как я считаю разницу не существенной. Есть же официальный магазин, есть гарантия. Вы же не iPhone на сером рынке покупаете, где разница может составлять два смартфона Xiaomi.

А вот по поводу модельного ряда очень спорный вопрос. Зачастую на наших рынках отсутствуют флагманские модели, да и то на первых порах. Причина понятна, перекупщики все сметают с витрин китайских магазинов, и в итоге, в первые месяцы вы их не купите в принципе.

Но давайте говорить откровенно, флагманы Xiaomi стоят в первые месяцы от $500. Какой человек в здравом уме купит Xiaomi за $500, если только не состоятельный фанат марки, которых не так уж и много. Посмотрите на цену Xiaomi Mi6, Xiaomi Mi Mix, Xiaomi Mi Note 2 – покупка такого смартфона не целесообразна. В этом бюджете выбор уже значительно шире и можно купить любой А-бренд, хоть Samsung, хоть iPhone.

Самые ходовые смартфоны Xiaomi – это устройства в бюджетном и среднем ценовом сегменте.

Вот вам новость, магазин GearBest приостанавливает продажу смартфонов Xiaomi. Как думаете, почему это все происходит? А я вам отвечу, это инициатива самой компании Xiaomi.

Вот и началась та самая реструктуризация бизнеса. Уверен, что в скором времени Xiaomi будет продавать свои устройства только через официальную розницу и контролировать цены в разных регионах самостоятельно. Закручивание гаек, в том числе и для серых продавцов – логичный ход, а вот эффективен ли он будет, это большой вопрос.

Еще несколько месяцев назад в сети ходили слухи, что скоро смартфоны Xiaomi перестанут быть доступными по цене, похоже, эти слухи были не беспочвенными. Сейчас любая попытка покупки серого смартфона Xiaomi с большой долей вероятности обернётся для вас неудачей и возможно даже потерей денег. Так, что лучше не рисковать.

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