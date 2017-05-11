Четверг, 11 Мая

Такой iPhone 8 создаст конкуренцию Samsung

11.05.2017 9:00 1886

На этот раз в наши руки попал не концепт, а созданная на основе утекших фотографий 3D-модель нового смартфона от Apple. Скажите, интересно смотреть не фантазии, а пусть и сомнительно, но реальный вариант нового iPhone?

Известный любитель утечек @OnLeaks совместно с блогом GearIndia воплотили слухи на видео. На нём показан юбилейный iPhone с безрамочным OLED-дисплеем, прикрытым стеклом, и стальными рамками. Также на лицевой панели отсутствует клавиша Home.

Сзади расположена вертикальная двойная камера и там нет сканера отпечатков пальцев. Также можно заметить обновленные линии антенн и кнопку Power.

Источник: BGR

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