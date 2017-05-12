Сегодня слушать музыку можно на любом смартфоне. Но не каждая модель способна обеспечить высокое качество и достаточную громкость воспроизведения, как через внешний динамик, так и через наушники. Мы предлагаем вашему вниманию рейтинг, в который вошли доступные музыкальные смартфоны 2017 года. Прежде, чем изучить ТОП андроид смартфонов, которые лучше всего подойдут любителям музыки, немного остановимся на том, от чего зависит качество воспроизведения музыкальных композиций на телефоне.

Среди большого количества пользователей распространено заблуждение, заключающееся в том, что практически все мобильные устройства одинаково подходят для воспроизведения музыки. Свою точку зрения они обосновывают тем, что все смартфоны оснащены одинаково маленькими динамиками, которые не могут обеспечить приличное звучание. При этом забывают о том, что настоящие ценители музыки предпочитают ее слушать в наушниках. А на этот аксессуар разными устройствами звук выводится различного качества.

Как получить качественный звук в смартфоне

Качество звучания находится в зависимости от того, каким модулем будет преобразовываться цифровой музыкальный файл в аналоговый звук. В большинстве недорогих моделей эта задача возложена на процессор. Качественный звук можно получить только при условии, что его обработка осуществляется отдельным аудиопроцессором. Но нужно отметить, что такие гаджеты доступны далеко не каждому. Музыкальные смартфоны, оснащенные мощными аудиопроцессорами, могут стоить в несколько раз дороже моделей с аналогичными характеристиками. Какие же преимущества дает наличие данного модуля? Отметим три важнейших:

1. Большая громкость воспроизведения.

2. Максимально качественный звук.

3. Возможность слушать музыку через большие накладные наушники.

Именно по этим причинам лучшие музыкальные смартфоны 2017 года имеют на вооружении аудиопроцессор и усилитель звука. Это позволяет добиться более высокого качества воспроизведения звука, в сравнении с моделями стандартной комплектации. В то же время даже такие дорогие модели существенно уступают музыкальным центрам, ресиверам и звуковым компьютерным картам. Это оборудование получает более производительные процессоры с отличными техническими характеристиками. Кроме того, они оснащены крупными мощными динамиками, что также положительно отражается на качестве воспроизведения.

Если вы собираетесь усилить звучание своего гаджета, прочитайте статью о том, как увеличить громкость динамиков смартфона. Изложенные в ней рекомендации помогут избежать критических ошибок в настройке девайса.

Что выбрать

На каком же устройстве слушать музыку? В зависимости от ситуации мы рекомендуем такие решения. Для стационарных условий лучше музыкального центра с мощным усилителем вряд ли можно что-то найти. Промежуточный, более бюджетный вариант – компьютер с хорошей звуковой картой и акустической системой.

Если вы хотите слушать музыку на мобильном устройстве, лучшим решением станет портативный Hi-Fi плеер. Благодаря узкой специализации устройства оно получается недорогим, с малым весом и габаритами. Плеер не имеет камеры, большого экрана, 4G модуля для выхода в интернет. Зато оно оснащается качественным специализированным процессором и отличным усилителем. И звук такое устройство воспроизводит намного лучше, в сравнении с любым, даже самым дорогим и современным смартфоном.

Но это не значит, что нельзя слушать музыку на смартфоне. Сегодня каждый может подобрать себе недорогой лучший музыкальный смартфон, качество воспроизведения аудиофайлов на котором будет на достаточно высоком уровне. Тем более что вряд ли можно по достоинству оценить высокое качество воспроизведения с дорогого устройства в общественном транспорте или в других местах, когда вам будут мешать громкие посторонние звуки.

Meizu Pro 6 32Gb

Флагман компании Meizu создавался с целью обеспечить высокое качество звука при воспроизведении музыки. В результате получилась хорошая мощная модель с 5.2-дюймовым экраном, работающая на процессоре MediaTek Helio X25 (MT6797T), с 4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Отметим, что аппарат не поддерживает работу с картами памяти, что может оказаться критичным для любителей музыки – очень большие плей-листы сохранять будет негде. В особенности, если вы также будете пользоваться многочисленными ресурсоемкими приложениями.

Смартфон обладает отличной камерой, поддерживает работу с двумя сим-картами и сетями передачи данных 4G. Стоит отметить и наличие современных технологий, таких как сканер отпечатков пальцев.

Сегодня эту модель можно приобрести по цене от 19 800 рублей.

OnePlus OnePlus 3T 64Gb

Модель работает на современном производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 821 и получила целых 6Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Несмотря на отсутствие звукового процессора и усилителя, качество воспроизведения мелодий аппарат обеспечивает на высоком уровне. Смартфон получил экран диагональю в 5,5 дюймов, работает с двумя сим-картами и сетями передачи данных 4G.

Наличие качественной камеры позволит делать вам отличные снимки. В то же время, если вам окажется недостаточно 64 Гб памяти, расширить ее не получится – смартфон не поддерживает работу с картами памяти. При этом стоит модель совсем не бюджетных 23 990 рублей.

ZTE Nubia Z11

Флагманская модель бренда получила современный процессор Qualcomm Snapdragon 820 и 6 Гб оперативной памяти. Благодаря наличию отдельного аудиочипа и системы Dolby Surround смартфон обеспечивает достаточно приличное качество звучания, несмотря на наличие всего одного динамика.

Модель имеет экран диагональю 5,5 дюймов, пользователь может располагать 64 Гб встроенной памяти (поддерживается работа с картами памяти). Аппарат работает с двумя сим-картами и может обеспечивать доступ к сетям 4G. Можно отметить стильный безрамочный корпус. В то же время цена аппарата, стартуя от 23 350 рублей, не всегда позволит покупке вписаться в ограниченный бюджет.

Что же мы ищем?

Давайте сделаем небольшую паузу. Как вы уже смогли заметить, обеспечить высокое качество звучания музыки могут только флагманские модели компании производителя. Это не удивительно. Ведь новинка всегда получает лучшее аппаратное наполнение, модернизированную операционную систему, современные модули и качественные комплектующие.

При этом стоимость таких гаджетов выходит за пределы бюджетного сегмента. Неужели нельзя найти современный, мощный и производительный смартфон, на котором можно слушать музыку в отличном качестве по доступной цене? На самом деле проблемы не существует, и достойный выбор есть всегда. Нужно просто знать, где искать. Обратите внимание на один молодой британский бренд – компанию Wileyfox. Вся модельная линейка компании отличается стильным современным дизайном и отличными техническими характеристиками.

При доступной цене каждый смартфон семейства Wileyfox обладает наиболее востребованными на рынке функциями и опциями. Это поддержка работы с двумя сим-картами и с сетями передачи данных 4G LTE, наличие качественных модулей камер и поддержка современных технологий (NFC и дактилоскопические методы авторизации) флагманскими моделями. Какими качествами должен обладать самый музыкальный смартфон, если у вас ограничен бюджет? Главное – для воспроизведения музыкальных файлов потребуется мощный производительный процессор. Также важно наличие достаточного объема свободной памяти и поддержка карт памяти microSDXC. Все это вы найдете во флагманских моделях Wileyfox – Swift 2 X и Swift 2 Plus.

Wileyfox Swift 2 X

Модель Wileyfox Swift 2 X получила качественный современный Full HD IPS дисплей диагональю 5.2 дюйма. Оригинальный стиль и привлекательный дизайн аппарата подчеркивается слегка закругленными 2.5D краями экрана. Высокое качество и отсутствие проблем при воспроизведении музыки на самых требовательных к ресурсам плеерах обеспечивается производительным 8-ядерным процессором Cortex A53 MPcore (1.4 ГГц) и наличием 3 Гб оперативной памяти.

Если для хранения ваших любимых мелодий окажется недостаточно 32 Гб встроенной памяти, в телефон можно установить карту памяти microSDXC объемом до 128 Гб. Отметим, что аппарат поддерживает работу с двумя сим-картами, причем для выхода в интернет по протоколу 4G можно использовать любой слот. А значит, любимая музыка, сохраненная в облачных сервисах или социальных сетях, всегда будет с вами. Смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев и модулем NFC. Если аккумулятор разрядится, то благодаря технологии Quick Charge 3.0 вам потребуется всего 10 минут, чтобы зарядить его на 25% емкости.

Цена модели, при заказе на официальном сайте, составляет всего 12 990 рублей.

Wileyfox Swift 2 Plus

Wileyfox Swift 2 Plus получил отличный 5-дюймовый HD дисплей со слегка закругленными 2.5D краями, что делает модель еще более привлекательной и стильной. Благодаря отличным техническим характеристикам вы сможете не только слушать любимую музыку в любое время и в любом месте, но и работать с нужными приложениями. Аппарат работает на производительном 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 (1.4 ГГц).

Любые приложения и самые большие музыкальные фрагменты будут загружаться без проблем благодаря 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Если потребуется увеличить этот ресурс для хранения медиатеки, можно воспользоваться картой microSDXC объемом до 64 Гб. В смартфоне установлены модули NFC и сканера отпечатков пальцев, поддерживается технология быстрой зарядки аккумулятора Quick Charge 3.0.

Цена модели при заказе на официальном сайте составляет всего 11 990 рублей.

Заключение

Мы рассмотрели музыкальные смартфоны 2017 года, которые можно приобрести при относительно небольшом бюджете. Но самое главное – вы теперь можете сами решить, нужна ли вам дорогостоящая модель для прослушивания музыки в шумном общественном транспорте, или наслаждаться любимыми мелодиями лучше дома, в комфортной обстановке и на качественном оборудовании. А слушать музыку по дороге на работу можно и на мощном, современном, но недорогом смартфоне. Решать, как всегда, вам. Мы просто пытаемся подтолкнуть к решению, которое сэкономит вам деньги.